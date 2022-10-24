На территории Украины работают системы ПВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, сообщают местные власти. В частности, предупреждены жители Киева, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Волынской, Кировоградской, Черновицкой, Ивано-Франковской областей, пишет РИА Новости.
Российская армия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Ее основная цель — денацификация и демилитаризация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.
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