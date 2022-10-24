Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

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На территории Украины работают системы ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, сообщают местные власти. В частности, предупреждены жители Киева, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Волынской, Кировоградской, Черновицкой, Ивано-Франковской областей, пишет РИА Новости.

Российская армия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Ее основная цель — денацификация и демилитаризация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, сообщают местные власти. В частности, предупреждены жители Киева, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Волынской, Кировоградской, Черновицкой, Ивано-Франковской областей, пишет РИА Новости. Российская армия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Ее основная цель — денацификация и демилитаризация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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