Часть мобилизованных из Челябинской области отправили в ЛДНР

Часть мобилизованных из Челябинской области для боевого слаживания отправили в Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом комиссар региона Андрей Максуров сообщил в ходе пресс-конференции.
«Часть была направлена для подготовки на полигоны за пределами области. Призванные граждане будут подготовлены в Донецкой и Луганской народных республиках», — сообщил Максуров.
Военком добавил, что для набранных в сентябре боевое слаживание продолжается. В ходе общения с журналистами военком озвучил, что план призыва в регионе выполнен на 85%.
Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Многие идут служить не только по повесткам, но и добровольно. Отправки военнослужащих возобновились 23 октября.
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