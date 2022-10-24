Часть мобилизованных из Челябинской области отправили в ЛДНР

Андрей Максуров сообщил об отправке некотогрых жителей региона для боевого слаживания на Донбасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Часть мобилизованных из Челябинской области для боевого слаживания отправили в Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом комиссар региона Андрей Максуров сообщил в ходе пресс-конференции.

«Часть была направлена для подготовки на полигоны за пределами области. Призванные граждане будут подготовлены в Донецкой и Луганской народных республиках», — сообщил Максуров.

Военком добавил, что для набранных в сентябре боевое слаживание продолжается. В ходе общения с журналистами военком озвучил, что план призыва в регионе выполнен на 85%.

Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Многие идут служить не только по повесткам, но и добровольно. Отправки военнослужащих возобновились 23 октября.