Часть мобилизованных из Челябинской области отправили в ЛДНР

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Максуров Андрей. Челябинск, максуров андрей
Андрей Максуров сообщил об отправке некотогрых жителей региона для боевого слаживания на Донбасс Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Часть мобилизованных из Челябинской области для боевого слаживания отправили в Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом комиссар региона Андрей Максуров сообщил в ходе пресс-конференции.

«Часть была направлена для подготовки на полигоны за пределами области. Призванные граждане будут подготовлены в Донецкой и Луганской народных республиках», — сообщил Максуров.

Военком добавил, что для набранных в сентябре боевое слаживание продолжается. В ходе общения с журналистами военком озвучил, что план призыва в регионе выполнен на 85%.

Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Многие идут служить не только по повесткам, но и добровольно. Отправки военнослужащих возобновились 23 октября.

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Часть мобилизованных из Челябинской области для боевого слаживания отправили в Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом комиссар региона Андрей Максуров сообщил в ходе пресс-конференции. «Часть была направлена для подготовки на полигоны за пределами области. Призванные граждане будут подготовлены в Донецкой и Луганской народных республиках», — сообщил Максуров. Военком добавил, что для набранных в сентябре боевое слаживание продолжается. В ходе общения с журналистами военком озвучил, что план призыва в регионе выполнен на 85%. Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Многие идут служить не только по повесткам, но и добровольно. Отправки военнослужащих возобновились 23 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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