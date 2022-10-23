Курганцы просят ввести каникулы одновременно для всех школьников

24 октября 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

Учителя беспокоятся, что дети, обучающиеся в художественных и спортивных школах, остаются без отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Преподаватель Детской школы искусств Оксана Микаилова обратилась к властям с просьбой организовать единовременные каникулы для учащихся общеобразовательных, музыкальных и спортивных школ. Сейчас, по ее словам, некоторые школьники фактически остаются без отдыха, написала учитель в курганском паблике во «ВКонтакте». «Работаю преподавателем в Детской школе искусств. Наступает пора осенних каникул! Именно пора, а не каникулы! Почему у нас администрации школ не могут договориться и сделать их во всех школах одновременно? Уже не первый год получается так, что дети, обучающиеся в музыкальных, спортивных, художественной школе практически остаются без каникул? Если каникулы в общеобразовательной, то в музыкальной учимся, а потом наоборот… Прошу департамент образования подумать и сделать каникулы для всех школ одновременно, как это было в советское время», — написала Оксана Микаилова в группе «О, Курган» во «ВКонтакте». Автор поста отметила, что отсутствием каникул недовольны и родители учеников. Они не могут не могут отвезти детей за город или совместить отдых со своими выходными. В комментариях родители поддержали педагога. «У меня дети учатся в разных школах, и это неудобно. Хотела ребенка отправить в лагерь на каникулы, а оказалось, что конец четверти, когда у других каникулы. Дочка расстроилась», — написала Лариса Каменская. В департаменте образования Курганской области URA.RU пояснили, что учебный план и календарный учебный график, куда включаются и сроки проведения каникул, образовательная организация устанавливает самостоятельно, т. к. этот вопрос находится в ее компетенции. Кроме того, одни школы учатся по четвертям, другие — по триместрам, поэтому не могут иметь единый график каникул. Однако если музыкальная школа прикреплена к общеобразовательной, эти организации могут договориться между собой и по обоюдному согласию сделать для своих воспитанников единые дни каникул. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Преподаватель Детской школы искусств Оксана Микаилова обратилась к властям с просьбой организовать единовременные каникулы для учащихся общеобразовательных, музыкальных и спортивных школ. Сейчас, по ее словам, некоторые школьники фактически остаются без отдыха, написала учитель в курганском паблике во «ВКонтакте». «Работаю преподавателем в Детской школе искусств. Наступает пора осенних каникул! Именно пора, а не каникулы! Почему у нас администрации школ не могут договориться и сделать их во всех школах одновременно? Уже не первый год получается так, что дети, обучающиеся в музыкальных, спортивных, художественной школе практически остаются без каникул? Если каникулы в общеобразовательной, то в музыкальной учимся, а потом наоборот… Прошу департамент образования подумать и сделать каникулы для всех школ одновременно, как это было в советское время», — написала Оксана Микаилова в группе «О, Курган» во «ВКонтакте». Автор поста отметила, что отсутствием каникул недовольны и родители учеников. Они не могут не могут отвезти детей за город или совместить отдых со своими выходными. В комментариях родители поддержали педагога. «У меня дети учатся в разных школах, и это неудобно. Хотела ребенка отправить в лагерь на каникулы, а оказалось, что конец четверти, когда у других каникулы. Дочка расстроилась», — написала Лариса Каменская. В департаменте образования Курганской области URA.RU пояснили, что учебный план и календарный учебный график, куда включаются и сроки проведения каникул, образовательная организация устанавливает самостоятельно, т. к. этот вопрос находится в ее компетенции. Кроме того, одни школы учатся по четвертям, другие — по триместрам, поэтому не могут иметь единый график каникул. Однако если музыкальная школа прикреплена к общеобразовательной, эти организации могут договориться между собой и по обоюдному согласию сделать для своих воспитанников единые дни каникул.