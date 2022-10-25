В Кремле ответили на призыв Чехии не закупать российский газ в Турции

Песков: Чехия не вправе решать вопросы поставок газа за всю Европу

25 октября 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Власти РФ не ждут, что Европа услышит призыв Чехии не покупать российский газ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти РФ не ждут, что призыв Чехии к остальным странам Европы отказаться от закупок российского топлива повлияют на проект газового хаба в Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «На европейском континенте гораздо больше стран, чем Чехия. И у них могут быть разные позиции, разные этапы, разные моменты, разная адекватность в восприятии происходящего», — заявил Песков на конференц-колле журналистам, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова министра промышленности и торговли Чехии Юзефа Сикелы, который заявил, что Европа не будет закупать российский газ по газовому хабу в Турции. Также Сикела ранее обвинил Россию в манипуляции газовыми рынками Европы, из-за чего цены на газ в регионе резко выросли.

Власти РФ не ждут, что призыв Чехии к остальным странам Европы отказаться от закупок российского топлива повлияют на проект газового хаба в Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «На европейском континенте гораздо больше стран, чем Чехия. И у них могут быть разные позиции, разные этапы, разные моменты, разная адекватность в восприятии происходящего», — заявил Песков на конференц-колле журналистам, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова министра промышленности и торговли Чехии Юзефа Сикелы, который заявил, что Европа не будет закупать российский газ по газовому хабу в Турции. Также Сикела ранее обвинил Россию в манипуляции газовыми рынками Европы, из-за чего цены на газ в регионе резко выросли.