24 октября 2022

В Тюменской области открыли горячую линию для родственников мобилизованных

В Тобольском районе открыли горячую линию для родственников мобилизованных
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных из Калининского военкомата. Челябинск, армия, солдаты, призывники, военкомат, мобилизация, мобилизованные, сво
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября 2022 года Фото:
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Мобилизация в России

В Тюменской области открыли круглосуточную горячую линию, на которую могут обратиться родственники жителей Тобольского района, призванных в ВС РФ по частичной мобилизации. Об этом сообщает официальный telegram-канал муниципалитета.

«Круглосуточную горячую линию по вопросам частичной мобилизации открыли в Тобольском районе. В любое время суток жены, дети, близкие мобилизованных могут позвонить по номеру телефона 8 (3456) 22-22-08 и получить бесплатную консультацию психолога и других специалистов комплексного центра социального обслуживания населения Тобольского района», — указано в telegram-канале Тобольского района

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области запустили круглосуточные консультации по долгам мобилизованных. На горячую линию судебных приставов могут обратиться мобилизованные тюменцы, имеющие непогашенные долги.

21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. По данным Минобороны, под нее попадут военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. Всего — около 300 тыс. человек.

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В Тюменской области открыли круглосуточную горячую линию, на которую могут обратиться родственники жителей Тобольского района, призванных в ВС РФ по частичной мобилизации. Об этом сообщает официальный telegram-канал муниципалитета. «Круглосуточную горячую линию по вопросам частичной мобилизации открыли в Тобольском районе. В любое время суток жены, дети, близкие мобилизованных могут позвонить по номеру телефона 8 (3456) 22-22-08 и получить бесплатную консультацию психолога и других специалистов комплексного центра социального обслуживания населения Тобольского района», — указано в telegram-канале Тобольского района Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области запустили круглосуточные консультации по долгам мобилизованных. На горячую линию судебных приставов могут обратиться мобилизованные тюменцы, имеющие непогашенные долги. 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. По данным Минобороны, под нее попадут военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. Всего — около 300 тыс. человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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