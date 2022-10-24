В Тюменской области открыли горячую линию для родственников мобилизованных

В Тобольском районе открыли горячую линию для родственников мобилизованных

25 октября 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Тюменской области открыли круглосуточную горячую линию, на которую могут обратиться родственники жителей Тобольского района, призванных в ВС РФ по частичной мобилизации. Об этом сообщает официальный telegram-канал муниципалитета. «Круглосуточную горячую линию по вопросам частичной мобилизации открыли в Тобольском районе. В любое время суток жены, дети, близкие мобилизованных могут позвонить по номеру телефона 8 (3456) 22-22-08 и получить бесплатную консультацию психолога и других специалистов комплексного центра социального обслуживания населения Тобольского района», — указано в telegram-канале Тобольского района Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области запустили круглосуточные консультации по долгам мобилизованных. На горячую линию судебных приставов могут обратиться мобилизованные тюменцы, имеющие непогашенные долги. 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. По данным Минобороны, под нее попадут военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. Всего — около 300 тыс. человек.

В Тюменской области открыли круглосуточную горячую линию, на которую могут обратиться родственники жителей Тобольского района, призванных в ВС РФ по частичной мобилизации. Об этом сообщает официальный telegram-канал муниципалитета. «Круглосуточную горячую линию по вопросам частичной мобилизации открыли в Тобольском районе. В любое время суток жены, дети, близкие мобилизованных могут позвонить по номеру телефона 8 (3456) 22-22-08 и получить бесплатную консультацию психолога и других специалистов комплексного центра социального обслуживания населения Тобольского района», — указано в telegram-канале Тобольского района Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области запустили круглосуточные консультации по долгам мобилизованных. На горячую линию судебных приставов могут обратиться мобилизованные тюменцы, имеющие непогашенные долги. 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. По данным Минобороны, под нее попадут военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. Всего — около 300 тыс. человек.