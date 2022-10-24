Губернатор Шумков потерял позиции в федеральном рейтинге глав

25 октября 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков резко опустился на 17 позиций в рейтинге АПЭК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков резко опустился на 17 позиций в рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Информация опубликована на сайте АПЭК. «Рейтинг активности глав регионов в социальных сетях за 17 октября — 23 октября. Средние позиции: 67 место — Вадим Шумков (6,58 баллов)», — указано в сообщении. На предыдущей неделе губернатор занимал 50 строчку рейтинга, в котором рассматривают активность губернаторов в личинных аккаунтах в соцсетях. До этого редакция URA.RU направляла запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. В ведомстве сообщили, что запрашиваемая информация не может быть предоставлена. «Она не относится к информации о работе государственных органов и органов местного самоуправления. Они требуют анализа и оценки их деятельности. И по федеральному законодательству предоставить ее не представляется возможным», — указано в ответе. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков резко поднялся в рейтинге АПЭК по результатам деятельности в соцсетях с 3 по 9 октября 2022 года. Тогда губернатор поднялся с 77-й строчки сразу на 54-ю.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков резко опустился на 17 позиций в рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Информация опубликована на сайте АПЭК. «Рейтинг активности глав регионов в социальных сетях за 17 октября — 23 октября. Средние позиции: 67 место — Вадим Шумков (6,58 баллов)», — указано в сообщении. На предыдущей неделе губернатор занимал 50 строчку рейтинга, в котором рассматривают активность губернаторов в личинных аккаунтах в соцсетях. До этого редакция URA.RU направляла запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. В ведомстве сообщили, что запрашиваемая информация не может быть предоставлена. «Она не относится к информации о работе государственных органов и органов местного самоуправления. Они требуют анализа и оценки их деятельности. И по федеральному законодательству предоставить ее не представляется возможным», — указано в ответе. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков резко поднялся в рейтинге АПЭК по результатам деятельности в соцсетях с 3 по 9 октября 2022 года. Тогда губернатор поднялся с 77-й строчки сразу на 54-ю.