В Магнитогорске повысили стоимость проезда на трамвае

Стоимость билета выросла до 30 рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) с 1 января 2023 года повысится стоимость одной поездки в трамвае до 30 рублей. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 1 января 2023 года в Магнитогорске стоимость одной поездки в трамвае составит 30 рублей. Наш город стал один из последних в регионе, который повысил стоимость тарифа по перевозке граждан на электротранспорте», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации отметили, что в 2022 году стоимость проезда в общественном пассажирском транспорте повысили в Челябинске с 10 августа до 30 рублей. И в Екатеринбурге с 11 февраля до 32 рублей.

Школьники и студенты продолжат ездить на трамвае, оплачивая 50% от стоимости утвержденного тарифа. Магнитогорцы, достигшие возраста 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет, и в будущем году смогут пользоваться 30 бесплатными поездками в месяц. Все следующие проезды будут оплачиваться в 50% от тарифа.

В администрации отмечают, что все, кто пользуются электронными проездными билетами, будут платить меньше. За ними также сохраняется право на бесплатные пересадки в течение одного часа.