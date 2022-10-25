Тобольских водителей и пешеходов предупредили о гололеде

Тобольских водителей и пешеходов просят быть внимательнее из-за скользких дорог и тротуаров. Об этом сообщает официальная группа «Госавтоинспекция Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте».
«Дорогие наши водители и пешеходы! Заморозки наступают! Уже сейчас на дорогах и тротуарах становится скользко. Будьте бдительны и осторожны!», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Водителей просят учитывать дорожные условия при выборе безопасной скорости, особенно при движении в микрорайонах. Пешеходам напоминают, что перед тем, как перейти дорогу, нужно остановиться и убедиться в безопасности движения, отметили в ведомстве.
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