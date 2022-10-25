Тобольских водителей и пешеходов предупредили о гололеде

26 октября 2022 в 00:50 Размер текста - 17 +

Водителей и пешеходов просят быть внимательнее из-за скользких дорог и тротуаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тобольских водителей и пешеходов просят быть внимательнее из-за скользких дорог и тротуаров. Об этом сообщает официальная группа «Госавтоинспекция Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». «Дорогие наши водители и пешеходы! Заморозки наступают! Уже сейчас на дорогах и тротуарах становится скользко. Будьте бдительны и осторожны!», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. Водителей просят учитывать дорожные условия при выборе безопасной скорости, особенно при движении в микрорайонах. Пешеходам напоминают, что перед тем, как перейти дорогу, нужно остановиться и убедиться в безопасности движения, отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 26 октября ожидается мокрый снег и гололед. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

Тобольских водителей и пешеходов просят быть внимательнее из-за скользких дорог и тротуаров. Об этом сообщает официальная группа «Госавтоинспекция Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». «Дорогие наши водители и пешеходы! Заморозки наступают! Уже сейчас на дорогах и тротуарах становится скользко. Будьте бдительны и осторожны!», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. Водителей просят учитывать дорожные условия при выборе безопасной скорости, особенно при движении в микрорайонах. Пешеходам напоминают, что перед тем, как перейти дорогу, нужно остановиться и убедиться в безопасности движения, отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 26 октября ожидается мокрый снег и гололед. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.