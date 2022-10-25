25 октября 2022
24 октября 2022

Тобольских водителей и пешеходов предупредили о гололеде

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей и пешеходов просят быть внимательнее из-за скользких дорог и тротуаров Фото:

Тобольских водителей и пешеходов просят быть внимательнее из-за скользких дорог и тротуаров. Об этом сообщает официальная группа «Госавтоинспекция Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте».

«Дорогие наши водители и пешеходы! Заморозки наступают! Уже сейчас на дорогах и тротуарах становится скользко. Будьте бдительны и осторожны!», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Водителей просят учитывать дорожные условия при выборе безопасной скорости, особенно при движении в микрорайонах. Пешеходам напоминают, что перед тем, как перейти дорогу, нужно остановиться и убедиться в безопасности движения, отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 26 октября ожидается мокрый снег и гололед. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

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Тобольских водителей и пешеходов просят быть внимательнее из-за скользких дорог и тротуаров. Об этом сообщает официальная группа «Госавтоинспекция Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». «Дорогие наши водители и пешеходы! Заморозки наступают! Уже сейчас на дорогах и тротуарах становится скользко. Будьте бдительны и осторожны!», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. Водителей просят учитывать дорожные условия при выборе безопасной скорости, особенно при движении в микрорайонах. Пешеходам напоминают, что перед тем, как перейти дорогу, нужно остановиться и убедиться в безопасности движения, отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 26 октября ожидается мокрый снег и гололед. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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