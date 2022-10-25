МИД РФ поставил ультиматум Украине из-за шагов ведущих к ядерной катастрофе

МИД РФ: Москва требует от Киева прекратить шаги, ведущие к ядерной катастрофе

26 октября 2022 в 02:43 Размер текста - 17 +

В МИД РФ озвучили требование России к властям Киева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия требует от Киева прекратить шаги, ведущие к ядерной катастрофе. Об этом сообщил заместитель главы российской делегации Константин Воронцов. «Требуем от киевских властей и контролирующих их западных кураторов прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чем неповинных мирных граждан», — сказал Воронцов на заседании Первого комитета ГА ООН. Его слова передает РИА Новости. Так он прокомментировал заявления Зеленского в феврале текущего года о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины. Ранее сообщалось, что Зеленский пригрозил миру ядерным оружием. Украинский лидер, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что разорвет Будапештский меморандум, который предусматривает отказ от ядерного вооружения, если ему не предоставят гарантий безопасности.

Россия требует от Киева прекратить шаги, ведущие к ядерной катастрофе. Об этом сообщил заместитель главы российской делегации Константин Воронцов. «Требуем от киевских властей и контролирующих их западных кураторов прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чем неповинных мирных граждан», — сказал Воронцов на заседании Первого комитета ГА ООН. Его слова передает РИА Новости. Так он прокомментировал заявления Зеленского в феврале текущего года о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины. Ранее сообщалось, что Зеленский пригрозил миру ядерным оружием. Украинский лидер, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что разорвет Будапештский меморандум, который предусматривает отказ от ядерного вооружения, если ему не предоставят гарантий безопасности.