25 октября 2022

В Перми подростки чуть не попали в тюрьму за потраченные с чужой карты деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Кудымкар. Административный центр Коми-Пермяцкого округа. Пермь, коми-пермяцкий округ, пермский край, Кудымкар, патруль полиции, полиция в школе, полиция и подростки, пдн
Подросткам, использовавшим деньги с найденной карты, грозило по статье до 7 лет лишения свободы (архивное фото) Фото:

Найденная банковская карта чуть не стала причиной получения реальных уголовных сроков для трех пермских подростков. Одного из них защищал адвокат бюро «Ахметов, Хозяйкин и партнеры» Александр Антипов. В суде удалось смягчить наказание до исправительных работ сроком на 7 месяцев вместо реального срока, сообщается в официальном telegram-канале адвокатского бюро.

«Подобрав чужую карту, подростки потратили с нее 5800 рублей. Но и этого оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела по статье 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба). Максимальное наказание за совершение этого тяжкого преступления составляет 7 лет лишения свободы», — прокомментировали в бюро.

В процессе суда удалось исключить признак значительности ущерба, а также состояние алкогольного опьянения как отягчающее обстоятельство. Судья согласился с позицией защиты и изменил категорию преступления, резюмировали адвокаты.

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Найденная банковская карта чуть не стала причиной получения реальных уголовных сроков для трех пермских подростков. Одного из них защищал адвокат бюро «Ахметов, Хозяйкин и партнеры» Александр Антипов. В суде удалось смягчить наказание до исправительных работ сроком на 7 месяцев вместо реального срока, сообщается в официальном telegram-канале адвокатского бюро. «Подобрав чужую карту, подростки потратили с нее 5800 рублей. Но и этого оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела по статье 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба). Максимальное наказание за совершение этого тяжкого преступления составляет 7 лет лишения свободы», — прокомментировали в бюро. В процессе суда удалось исключить признак значительности ущерба, а также состояние алкогольного опьянения как отягчающее обстоятельство. Судья согласился с позицией защиты и изменил категорию преступления, резюмировали адвокаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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