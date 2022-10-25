В Перми подростки чуть не попали в тюрьму за потраченные с чужой карты деньги

26 октября 2022 в 07:43 Размер текста - 17 +

Подросткам, использовавшим деньги с найденной карты, грозило по статье до 7 лет лишения свободы (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Найденная банковская карта чуть не стала причиной получения реальных уголовных сроков для трех пермских подростков. Одного из них защищал адвокат бюро «Ахметов, Хозяйкин и партнеры» Александр Антипов. В суде удалось смягчить наказание до исправительных работ сроком на 7 месяцев вместо реального срока, сообщается в официальном telegram-канале адвокатского бюро. «Подобрав чужую карту, подростки потратили с нее 5800 рублей. Но и этого оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела по статье 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба). Максимальное наказание за совершение этого тяжкого преступления составляет 7 лет лишения свободы», — прокомментировали в бюро. В процессе суда удалось исключить признак значительности ущерба, а также состояние алкогольного опьянения как отягчающее обстоятельство. Судья согласился с позицией защиты и изменил категорию преступления, резюмировали адвокаты.

Найденная банковская карта чуть не стала причиной получения реальных уголовных сроков для трех пермских подростков. Одного из них защищал адвокат бюро «Ахметов, Хозяйкин и партнеры» Александр Антипов. В суде удалось смягчить наказание до исправительных работ сроком на 7 месяцев вместо реального срока, сообщается в официальном telegram-канале адвокатского бюро. «Подобрав чужую карту, подростки потратили с нее 5800 рублей. Но и этого оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела по статье 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба). Максимальное наказание за совершение этого тяжкого преступления составляет 7 лет лишения свободы», — прокомментировали в бюро. В процессе суда удалось исключить признак значительности ущерба, а также состояние алкогольного опьянения как отягчающее обстоятельство. Судья согласился с позицией защиты и изменил категорию преступления, резюмировали адвокаты.