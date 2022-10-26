Бывший военнопленный заявил о наказании за жалобы Красному Кресту в украинской колонии

Украинские силовики заставляли пленных приседать и рвать траву руками под дождем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнопленные, содержавшиеся в украинской колонии «Запад-1», подвергались наказаниям со стороны силовиков за свои жалобы в Красный Крест. Об этом рассказал военнослужащий из ДНР Владислав Егильницкий, вернувшийся из украинского плена.

«Один наш парень пожаловался Красному Кресту [во время проверок из ООН и Международного комитета Красного Креста] на условия содержания и что мы перерабатываем. Украинские силовики, узнав об этом, заставили нас 500 раз приседать», — рассказал Егильницкий РИА Новости. Наказывали пленных возле специальной стены, которая не просматривается камерами видеонаблюдения.

По его словам, рабочий день военнопленных, которые занимались работами на промзоне, собирали ящики для яблок, сбивали поддоны, кололи щепку и собирали подарочные пакеты, должен был длиться восемь часов. Однако администрация колонии сверх установленного времени заставляла пленных прибирать территорию — в том числе рвать траву руками под дождем. «Они строго запрещали говорить о том, что мы перерабатываем», — отметил Егильницкий.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 17 октября. Как сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, он проходил по формуле 110 на 110. В Россию вернулись 80 гражданских моряков и 30 военнослужащих из ЛДНР и других регионов РФ.