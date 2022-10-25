Информации о пострадавших нет
На Западной автомагистрали в Новом Уренгое (ЯНАО) произошло массовое ДТП. В аварии пострадало около семи автомобилей, сообщают очевидцы в соцсетях.
«ДТП на объездной, пробка нормальная», — написал Амин Нурузаде в соцсетях. Пользователи опубликовали видео, на котором запечатлено семь автомобилей. По словам очевидцев, в аварии пострадало больше семи автомобилей. «Дальше еще две машины», — ответил очевидец Расул Басиров.
Информации о пострадавших нет. Агентство направило запрос в ГИБДД по ЯНАО.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое произошло крупное ДТП с участием нескольких автомобилей. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
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