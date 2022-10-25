В Новом Уренгое столкнулись семь автомобилей

Информации о пострадавших нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Западной автомагистрали в Новом Уренгое (ЯНАО) произошло массовое ДТП. В аварии пострадало около семи автомобилей, сообщают очевидцы в соцсетях.

«ДТП на объездной, пробка нормальная», — написал Амин Нурузаде в соцсетях. Пользователи опубликовали видео, на котором запечатлено семь автомобилей. По словам очевидцев, в аварии пострадало больше семи автомобилей. «Дальше еще две машины», — ответил очевидец Расул Басиров.

Информации о пострадавших нет. Агентство направило запрос в ГИБДД по ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое произошло крупное ДТП с участием нескольких автомобилей. Пострадавшим оказана медицинская помощь.