25 октября 2022
24 октября 2022

В ЯНАО произошло массовое ДТП. Видео

В Новом Уренгое столкнулись семь автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, огнетушитель, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, авария, зима, аварийный знак
Информации о пострадавших нет Фото:

На Западной автомагистрали в Новом Уренгое (ЯНАО) произошло массовое ДТП. В аварии пострадало около семи автомобилей, сообщают очевидцы в соцсетях.

«ДТП на объездной, пробка нормальная», — написал Амин Нурузаде в соцсетях. Пользователи опубликовали видео, на котором запечатлено семь автомобилей. По словам очевидцев, в аварии пострадало больше семи автомобилей. «Дальше еще две машины», — ответил очевидец Расул Басиров.

Информации о пострадавших нет. Агентство направило запрос в ГИБДД по ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое произошло крупное ДТП с участием нескольких автомобилей. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала  - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

На Западной автомагистрали в Новом Уренгое (ЯНАО) произошло массовое ДТП. В аварии пострадало около семи автомобилей, сообщают очевидцы в соцсетях. «ДТП на объездной, пробка нормальная», — написал Амин Нурузаде в соцсетях. Пользователи опубликовали видео, на котором запечатлено семь автомобилей. По словам очевидцев, в аварии пострадало больше семи автомобилей. «Дальше еще две машины», — ответил очевидец Расул Басиров. Информации о пострадавших нет. Агентство направило запрос в ГИБДД по ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое произошло крупное ДТП с участием нескольких автомобилей. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...