В Тюменской области выпал снег. Фото

26 октября 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

В Тюменской области ожидаются обильные снегопады Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ишимском районе Тюменской области выпал снег. Об этом местные жители рассказали в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». «Вот и первый снежок! 26.10.2022, 07.00», — написал в своей публикации Валерий Петровский. По данным Росгидрометцентра, в период с 28 по 30 октября на территории Тюменской области ожидаются обильные снегопады. «В ночь с 28 на 29 октября температура воздуха в регионе составит -2 градуса, снег. В ночное время с 29 на 30 октября -4, облачно, снег», — указано на официальном сайте Росгидрометцентра. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области ожидается резкое ухудшение погоды. В некоторых районах региона — мокрые дожди и снег. В Ишимском районе выпал снег Валерий Петровский, соцсеть «ВКонтакте»

В Ишимском районе Тюменской области выпал снег. Об этом местные жители рассказали в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». «Вот и первый снежок! 26.10.2022, 07.00», — написал в своей публикации Валерий Петровский. По данным Росгидрометцентра, в период с 28 по 30 октября на территории Тюменской области ожидаются обильные снегопады. «В ночь с 28 на 29 октября температура воздуха в регионе составит -2 градуса, снег. В ночное время с 29 на 30 октября -4, облачно, снег», — указано на официальном сайте Росгидрометцентра. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области ожидается резкое ухудшение погоды. В некоторых районах региона — мокрые дожди и снег.