В Ишимском районе Тюменской области выпал снег. Об этом местные жители рассказали в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте».
«Вот и первый снежок! 26.10.2022, 07.00», — написал в своей публикации Валерий Петровский.
По данным Росгидрометцентра, в период с 28 по 30 октября на территории Тюменской области ожидаются обильные снегопады. «В ночь с 28 на 29 октября температура воздуха в регионе составит -2 градуса, снег. В ночное время с 29 на 30 октября -4, облачно, снег», — указано на официальном сайте Росгидрометцентра.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области ожидается резкое ухудшение погоды. В некоторых районах региона — мокрые дожди и снег.
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