Тюменский депутат Госдумы Брыкин поддержал Соловьева в конфликте вокруг Ельцин Центра

26 октября 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

Журналист Владимир Соловьев назвал екатеринбуржцев сатанистами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин поддержал телеведущего Владимира Соловьева в конфликте с екатеринбуржцами. Свое мнение парламентарий высказал в личном telegram-канале. Ранее Соловьев назвал Ельцин Центр капищем, в котором должны проводить время сатанисты. «Поддерживаю Владимира Соловьева, который призвал Екатеринбург скинуть „ройзманщину“ и отказаться от Ельцин Центра», — написал Брыкин. Сам телеведущий в эфире своей авторской программы заявил следующее: «Храмы вам были не нужны? Сатанинское отродье. Ну вот и идите в свое капище — в ельцинский центр». Кроме того, Соловьев призвал екатеринбуржцев скинуть с себя «ройзманщину». Скандал Соловьева с жителями и политиками Екатеринбурга начался с того, что журналист назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Это произошло 27 апреля во время интервью с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым. Слова вызвали широкий общественный резонанс, на них отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком».

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин поддержал телеведущего Владимира Соловьева в конфликте с екатеринбуржцами. Свое мнение парламентарий высказал в личном telegram-канале. Ранее Соловьев назвал Ельцин Центр капищем, в котором должны проводить время сатанисты. «Поддерживаю Владимира Соловьева, который призвал Екатеринбург скинуть „ройзманщину“ и отказаться от Ельцин Центра», — написал Брыкин. Сам телеведущий в эфире своей авторской программы заявил следующее: «Храмы вам были не нужны? Сатанинское отродье. Ну вот и идите в свое капище — в ельцинский центр». Кроме того, Соловьев призвал екатеринбуржцев скинуть с себя «ройзманщину». Скандал Соловьева с жителями и политиками Екатеринбурга начался с того, что журналист назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Это произошло 27 апреля во время интервью с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым. Слова вызвали широкий общественный резонанс, на них отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком».