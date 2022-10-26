Тюменский депутат Госдумы Брыкин поддержал Соловьева в конфликте вокруг Ельцин Центра

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин поддержал телеведущего Владимира Соловьева в конфликте с екатеринбуржцами. Свое мнение парламентарий высказал в личном telegram-канале. Ранее Соловьев назвал Ельцин Центр капищем, в котором должны проводить время сатанисты.
«Поддерживаю Владимира Соловьева, который призвал Екатеринбург скинуть „ройзманщину“ и отказаться от Ельцин Центра», — написал Брыкин. Сам телеведущий в эфире своей авторской программы заявил следующее: «Храмы вам были не нужны? Сатанинское отродье. Ну вот и идите в свое капище — в ельцинский центр». Кроме того, Соловьев призвал екатеринбуржцев скинуть с себя «ройзманщину».
Скандал Соловьева с жителями и политиками Екатеринбурга начался с того, что журналист назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Это произошло 27 апреля во время интервью с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым. Слова вызвали широкий общественный резонанс, на них отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком».
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Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин поддержал телеведущего Владимира Соловьева в конфликте с екатеринбуржцами. Свое мнение парламентарий высказал в личном telegram-канале. Ранее Соловьев назвал Ельцин Центр капищем, в котором должны проводить время сатанисты. «Поддерживаю Владимира Соловьева, который призвал Екатеринбург скинуть „ройзманщину“ и отказаться от Ельцин Центра», — написал Брыкин. Сам телеведущий в эфире своей авторской программы заявил следующее: «Храмы вам были не нужны? Сатанинское отродье. Ну вот и идите в свое капище — в ельцинский центр». Кроме того, Соловьев призвал екатеринбуржцев скинуть с себя «ройзманщину». Скандал Соловьева с жителями и политиками Екатеринбурга начался с того, что журналист назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Это произошло 27 апреля во время интервью с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым. Слова вызвали широкий общественный резонанс, на них отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком».