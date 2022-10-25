Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки мобилизованных на полигоне в Свердловской области. Как рассказали в ведомстве, бойцов учат стрелять из минометов 2Б9.
«Занятия провели инструкторы, имеющие опыт выполнения боевых задач в зоне СВО. В учебных центрах Центрального военного округа проходят занятия по огневой, специальной, медицинской подготовке и военной топографии», — говорится в сообщении в telegram-канале Минобороны.
Где именно сняты кадры, в ведомстве не уточнили. Накануне URA.RU публиковало кадры из учебного центра в Елани, куда привозят мобилизованных со всего Большого Урала и Сибири. Один из командиров рассказывал корреспонденту, что занятия идут днем и ночью.
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