Минобороны: мобилизованных свердловчан тренируют офицеры из зоны СВО. Видео

26 октября 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

Кадры тренировок были сделаны на одном из свердловских полигонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки мобилизованных на полигоне в Свердловской области. Как рассказали в ведомстве, бойцов учат стрелять из минометов 2Б9. «Занятия провели инструкторы, имеющие опыт выполнения боевых задач в зоне СВО. В учебных центрах Центрального военного округа проходят занятия по огневой, специальной, медицинской подготовке и военной топографии», — говорится в сообщении в telegram-канале Минобороны. Где именно сняты кадры, в ведомстве не уточнили. Накануне URA.RU публиковало кадры из учебного центра в Елани, куда привозят мобилизованных со всего Большого Урала и Сибири. Один из командиров рассказывал корреспонденту, что занятия идут днем и ночью.

Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки мобилизованных на полигоне в Свердловской области. Как рассказали в ведомстве, бойцов учат стрелять из минометов 2Б9. «Занятия провели инструкторы, имеющие опыт выполнения боевых задач в зоне СВО. В учебных центрах Центрального военного округа проходят занятия по огневой, специальной, медицинской подготовке и военной топографии», — говорится в сообщении в telegram-канале Минобороны. Где именно сняты кадры, в ведомстве не уточнили. Накануне URA.RU публиковало кадры из учебного центра в Елани, куда привозят мобилизованных со всего Большого Урала и Сибири. Один из командиров рассказывал корреспонденту, что занятия идут днем и ночью.