25 октября 2022

Минобороны: мобилизованных свердловчан тренируют офицеры из зоны СВО. Видео

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Учебный центр Елань. Екатеринбург, полигон еланский
Кадры тренировок были сделаны на одном из свердловских полигонов Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки мобилизованных на полигоне в Свердловской области. Как рассказали в ведомстве, бойцов учат стрелять из минометов 2Б9.

«Занятия провели инструкторы, имеющие опыт выполнения боевых задач в зоне СВО. В учебных центрах Центрального военного округа проходят занятия по огневой, специальной, медицинской подготовке и военной топографии», — говорится в сообщении в telegram-канале Минобороны.

Где именно сняты кадры, в ведомстве не уточнили. Накануне URA.RU публиковало кадры из учебного центра в Елани, куда привозят мобилизованных со всего Большого Урала и Сибири. Один из командиров рассказывал корреспонденту, что занятия идут днем и ночью.

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Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки мобилизованных на полигоне в Свердловской области. Как рассказали в ведомстве, бойцов учат стрелять из минометов 2Б9. «Занятия провели инструкторы, имеющие опыт выполнения боевых задач в зоне СВО. В учебных центрах Центрального военного округа проходят занятия по огневой, специальной, медицинской подготовке и военной топографии», — говорится в сообщении в telegram-канале Минобороны. Где именно сняты кадры, в ведомстве не уточнили. Накануне URA.RU публиковало кадры из учебного центра в Елани, куда привозят мобилизованных со всего Большого Урала и Сибири. Один из командиров рассказывал корреспонденту, что занятия идут днем и ночью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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