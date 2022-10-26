Губернаторы Комарова и Махонин осматривают в ХМАО объекты «ЛУКОЙЛа»

26 октября 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

В программе посещение объектов, построенных на средства «Лукойл» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Пермского края Дмитрий Махонин осматривают в Когалыме социальные объекты, построенные компанией «ЛУКОЙЛ». Об этом сообщается в официальном telegram-канале компании «ЛУКОЙЛа». «Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и Губернатор Югры Наталья Комарова посетили объекты социальной инфраструктуры, которые построены в Когалыме на средства ЛУКОЙЛа», — говорится в сообщении официального telegram-канала компании «Лукойл». Основная цель визита VIP-персон в Когалым — работа по инновационному образовательному центру для нефтегазовой отрасли. «При поддержке ЛУКОЙЛа в Когалыме продолжается строительство Образовательного центра — филиала Пермского политеха — ведущего инженерного вуза России. Практически завершены все монолитные работы, ведется отделка фасада и внутренних помещений. Параллельно закупается современное оборудование. На площади около 66 тысяч кв. м разместятся учебный, лабораторный, общественно-образовательный корпуса, два кампуса для студентов на 390 человек, спортивный блок, актовый и конференц-залы на 400 мест, амфитеатр-трансформер, столовая и кафе», — говорится в официальном сообщении компании «ЛУКОЙЛ». Делегация уже посетила театр, православный храм, теннисный центр и океанариум, построенные с помощью нефтяной компании. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетит Когалым для встречи с губернатором ХМАО Натальей Комаровой и основателем компании «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. Там располагается образовательный центр — филиал Пермского Политеха в Когалыме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Пермского края Дмитрий Махонин осматривают в Когалыме социальные объекты, построенные компанией «ЛУКОЙЛ». Об этом сообщается в официальном telegram-канале компании «ЛУКОЙЛа». «Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и Губернатор Югры Наталья Комарова посетили объекты социальной инфраструктуры, которые построены в Когалыме на средства ЛУКОЙЛа», — говорится в сообщении официального telegram-канала компании «Лукойл». Основная цель визита VIP-персон в Когалым — работа по инновационному образовательному центру для нефтегазовой отрасли. «При поддержке ЛУКОЙЛа в Когалыме продолжается строительство Образовательного центра — филиала Пермского политеха — ведущего инженерного вуза России. Практически завершены все монолитные работы, ведется отделка фасада и внутренних помещений. Параллельно закупается современное оборудование. На площади около 66 тысяч кв. м разместятся учебный, лабораторный, общественно-образовательный корпуса, два кампуса для студентов на 390 человек, спортивный блок, актовый и конференц-залы на 400 мест, амфитеатр-трансформер, столовая и кафе», — говорится в официальном сообщении компании «ЛУКОЙЛ». Делегация уже посетила театр, православный храм, теннисный центр и океанариум, построенные с помощью нефтяной компании. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетит Когалым для встречи с губернатором ХМАО Натальей Комаровой и основателем компании «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. Там располагается образовательный центр — филиал Пермского Политеха в Когалыме.