25 октября 2022
24 октября 2022

Глава ЯНАО запустил новый поток школы карьерного роста чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, артюхов дмитрий
Школу резерва уже прошли 82 человека Фото:

В ЯНАО стартовал второй поток обучения в «Ямальской школе кадрового резерва». Как сообщается на сайте окружного правительства, губернатор Дмитрий Артюхов встретился с участниками и открыл новую смену.

«Дмитрий Артюхов дал старт обучения второго потока „Ямальской школы кадрового резерва“. Губернатор Ямала встретился с учениками второго потока окружного проекта по развитию управленческих компетенций. В этом году отбор в „Ямальскую школу кадрового резерва“ прошли 82 человека», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что выпускники первой смены уже похвастались успехами в профессиональной деятельности: у каждого седьмого есть карьерный рост. «С помощью школы кадрового резерва мы создаем команду единомышленников, перед которыми стоит цель развивать Ямал, постоянно делать его лучше», — добавил глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в августе стартовал прием заявок на обучение в «Ямальской школе кадрового резерва». Власти расширили перечень тех, кто может стать участником учебной программы. Помимо сотрудников, направляемых по рекомендации руководителя, в школу может поступить и самовыдвиженец.

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В ЯНАО стартовал второй поток обучения в «Ямальской школе кадрового резерва». Как сообщается на сайте окружного правительства, губернатор Дмитрий Артюхов встретился с участниками и открыл новую смену. «Дмитрий Артюхов дал старт обучения второго потока „Ямальской школы кадрового резерва“. Губернатор Ямала встретился с учениками второго потока окружного проекта по развитию управленческих компетенций. В этом году отбор в „Ямальскую школу кадрового резерва“ прошли 82 человека», — говорится в сообщении. В правительстве отметили, что выпускники первой смены уже похвастались успехами в профессиональной деятельности: у каждого седьмого есть карьерный рост. «С помощью школы кадрового резерва мы создаем команду единомышленников, перед которыми стоит цель развивать Ямал, постоянно делать его лучше», — добавил глава региона. Ранее URA.RU сообщало, что в августе стартовал прием заявок на обучение в «Ямальской школе кадрового резерва». Власти расширили перечень тех, кто может стать участником учебной программы. Помимо сотрудников, направляемых по рекомендации руководителя, в школу может поступить и самовыдвиженец.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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