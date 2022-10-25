Глава ЯНАО запустил новый поток школы карьерного роста чиновников

Школу резерва уже прошли 82 человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЯНАО стартовал второй поток обучения в «Ямальской школе кадрового резерва». Как сообщается на сайте окружного правительства, губернатор Дмитрий Артюхов встретился с участниками и открыл новую смену.

«Дмитрий Артюхов дал старт обучения второго потока „Ямальской школы кадрового резерва“. Губернатор Ямала встретился с учениками второго потока окружного проекта по развитию управленческих компетенций. В этом году отбор в „Ямальскую школу кадрового резерва“ прошли 82 человека», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что выпускники первой смены уже похвастались успехами в профессиональной деятельности: у каждого седьмого есть карьерный рост. «С помощью школы кадрового резерва мы создаем команду единомышленников, перед которыми стоит цель развивать Ямал, постоянно делать его лучше», — добавил глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в августе стартовал прием заявок на обучение в «Ямальской школе кадрового резерва». Власти расширили перечень тех, кто может стать участником учебной программы. Помимо сотрудников, направляемых по рекомендации руководителя, в школу может поступить и самовыдвиженец.