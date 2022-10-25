Пермские турфирмы предупредили о конце продаж путевок на Розу Хутор

26 октября 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Любителям горнолыжных курортов советуют поторопиться Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пермские турфирмы предупредили пермяков о том, что скоро путевки на российские горнолыжные курорты могут закончиться. Один из самых популярных — Роза Хутор на Красной поляне. «С учетом текущей ситуации с открытием границ и рейсами, заграничная „горнолыжка“ — пока под вопросом. Так что если хочется гарантированно „поехать катать“, имеет смысл выбирать Красную поляну. А также Шерегеш, Казань или даже Алтай», — пишут в соцсетях Pegas touristik в Перми. В турфирме отметили, что в прошлом сезоне к концу октября места на российских курортах уже закончились — даже на конец января и февраль. Поэтому желающим провести отпуск на горнолыжных курортах агенты рекомендуют поторопиться с бронированием. Цена за отель на двоих на пять-шесть ночей в декабре будет стоить от 48 до 71 тысяч рублей в зависимости от звездности отеля, питания и времени отдыха. А улететь в Шерегеш можно будет из Екатеринбурга. Стоимость путевки начинается от 44 тысяч рублей за двоих. Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре из Перми появятся прямые чартерные рейсы в Египет. Первый вылет состоится 14 ноября.

Пермские турфирмы предупредили пермяков о том, что скоро путевки на российские горнолыжные курорты могут закончиться. Один из самых популярных — Роза Хутор на Красной поляне. «С учетом текущей ситуации с открытием границ и рейсами, заграничная „горнолыжка“ — пока под вопросом. Так что если хочется гарантированно „поехать катать“, имеет смысл выбирать Красную поляну. А также Шерегеш, Казань или даже Алтай», — пишут в соцсетях Pegas touristik в Перми. В турфирме отметили, что в прошлом сезоне к концу октября места на российских курортах уже закончились — даже на конец января и февраль. Поэтому желающим провести отпуск на горнолыжных курортах агенты рекомендуют поторопиться с бронированием. Цена за отель на двоих на пять-шесть ночей в декабре будет стоить от 48 до 71 тысяч рублей в зависимости от звездности отеля, питания и времени отдыха. А улететь в Шерегеш можно будет из Екатеринбурга. Стоимость путевки начинается от 44 тысяч рублей за двоих. Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре из Перми появятся прямые чартерные рейсы в Египет. Первый вылет состоится 14 ноября.