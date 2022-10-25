25 октября 2022

В полицию ЯНАО массово набирают сотрудников

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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, полиция
В Тарко-Сале открыли 12 вакансий в полиции Фото:

В полицию Тарко-Сале (ЯНАО) массово набирают сотрудников. Отдел МВД России по Пуровскому району опубликовал в соцсетях 12 вакансий.

«В Отдел МВД России по Пуровскому району требуются граждане Российской Федерации, для замещения должностей среднего и младшего начальствующего состава. Сотрудникам полиции предоставляется возможность карьерного роста», — говорится в объявлении.

В полицию требуются оперуполномоченные, участковый, инспектор ДПС, следователь, кинологи, водитель. Офицерскому составу предлагают зарплату от 60 до 95 000 рублей, сержантскому — от 35 до 60 000 рублей. Также сотрудникам обещают компенсацию за жилье, оплата проезда к месту отпуска и обратно, льготные путевки и прочее.

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В полицию Тарко-Сале (ЯНАО) массово набирают сотрудников. Отдел МВД России по Пуровскому району опубликовал в соцсетях 12 вакансий. «В Отдел МВД России по Пуровскому району требуются граждане Российской Федерации, для замещения должностей среднего и младшего начальствующего состава. Сотрудникам полиции предоставляется возможность карьерного роста», — говорится в объявлении. В полицию требуются оперуполномоченные, участковый, инспектор ДПС, следователь, кинологи, водитель. Офицерскому составу предлагают зарплату от 60 до 95 000 рублей, сержантскому — от 35 до 60 000 рублей. Также сотрудникам обещают компенсацию за жилье, оплата проезда к месту отпуска и обратно, льготные путевки и прочее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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