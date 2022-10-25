В полицию ЯНАО массово набирают сотрудников

26 октября 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

В Тарко-Сале открыли 12 вакансий в полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В полицию Тарко-Сале (ЯНАО) массово набирают сотрудников. Отдел МВД России по Пуровскому району опубликовал в соцсетях 12 вакансий. «В Отдел МВД России по Пуровскому району требуются граждане Российской Федерации, для замещения должностей среднего и младшего начальствующего состава. Сотрудникам полиции предоставляется возможность карьерного роста», — говорится в объявлении. В полицию требуются оперуполномоченные, участковый, инспектор ДПС, следователь, кинологи, водитель. Офицерскому составу предлагают зарплату от 60 до 95 000 рублей, сержантскому — от 35 до 60 000 рублей. Также сотрудникам обещают компенсацию за жилье, оплата проезда к месту отпуска и обратно, льготные путевки и прочее.

В полицию Тарко-Сале (ЯНАО) массово набирают сотрудников. Отдел МВД России по Пуровскому району опубликовал в соцсетях 12 вакансий. «В Отдел МВД России по Пуровскому району требуются граждане Российской Федерации, для замещения должностей среднего и младшего начальствующего состава. Сотрудникам полиции предоставляется возможность карьерного роста», — говорится в объявлении. В полицию требуются оперуполномоченные, участковый, инспектор ДПС, следователь, кинологи, водитель. Офицерскому составу предлагают зарплату от 60 до 95 000 рублей, сержантскому — от 35 до 60 000 рублей. Также сотрудникам обещают компенсацию за жилье, оплата проезда к месту отпуска и обратно, льготные путевки и прочее.