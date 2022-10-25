В полицию ЯНАО массово набирают сотрудников

В полицию Тарко-Сале (ЯНАО) массово набирают сотрудников. Отдел МВД России по Пуровскому району опубликовал в соцсетях 12 вакансий.
«В Отдел МВД России по Пуровскому району требуются граждане Российской Федерации, для замещения должностей среднего и младшего начальствующего состава. Сотрудникам полиции предоставляется возможность карьерного роста», — говорится в объявлении.
В полицию требуются оперуполномоченные, участковый, инспектор ДПС, следователь, кинологи, водитель. Офицерскому составу предлагают зарплату от 60 до 95 000 рублей, сержантскому — от 35 до 60 000 рублей. Также сотрудникам обещают компенсацию за жилье, оплата проезда к месту отпуска и обратно, льготные путевки и прочее.
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