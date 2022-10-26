ДТП произошло в районе четырех часов вечера 26 октября Фото: ОГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 71-летний водитель Lada Granta скончался за рулем во время движения. Это спровоцировало ДТП: неуправляемая машина врезалась в Nissan Bluebird. Все произошло на ул. Сыромолотова, 17, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД.

«Установлено, что за рулем автомашины Lada Granta находился 71 — летний мужчина, имеющий стаж вождения 14 лет, в момент ДТП был пристегнут штатным ремнем безопасности. Во время движения водителю стало плохо, по предварительной информации, он умер до ДТП», — рассказали в Госавтоинспекции.

Окончательную причину аварии установят позднее. «На месте происшествия сотрудниками ГИБДД и специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области проведены процессуальные действия, опрашиваются очевидцы, организован объезд места происшествия», — добавили в полиции. Получил ли травмы водитель Nissan Bluebird, неизвестно.