В Златоусте сгорел дом. Фото

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Пожар. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь
По информации МЧС, в пожаре никто не пострадал Фото:

В Златоусте Челябинской области ночью 26 октября сгорел частный дом по улице 2-й Кедровской. Информация о пожаре появилась в группе «ЧП/ДТП Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте». Информацию о пожаре подтвердили в областном МЧС, сообщив, что к 22 часам 22 минутам пожар был потушен.

«Горел жилой дом 10 на 15 метров, на двух хозяев. Произведена локализация пожара. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

На пожар выезжали шесть пожарных машин. По предварительным данным, в доме никто не жил.

Пожар был виден издалека

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В Златоусте Челябинской области ночью 26 октября сгорел частный дом по улице 2-й Кедровской. Информация о пожаре появилась в группе «ЧП/ДТП Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте». Информацию о пожаре подтвердили в областном МЧС, сообщив, что к 22 часам 22 минутам пожар был потушен. «Горел жилой дом 10 на 15 метров, на двух хозяев. Произведена локализация пожара. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по Челябинской области. На пожар выезжали шесть пожарных машин. По предварительным данным, в доме никто не жил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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