По информации МЧС, в пожаре никто не пострадал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Златоусте Челябинской области ночью 26 октября сгорел частный дом по улице 2-й Кедровской. Информация о пожаре появилась в группе «ЧП/ДТП Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте». Информацию о пожаре подтвердили в областном МЧС, сообщив, что к 22 часам 22 минутам пожар был потушен.

«Горел жилой дом 10 на 15 метров, на двух хозяев. Произведена локализация пожара. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

На пожар выезжали шесть пожарных машин. По предварительным данным, в доме никто не жил.