Президенту России Владимиру Путину удалось предотвратить план США лишить страну выхода к Черному и Средиземному морю. Такую позицию на своем сайте выразил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Он напомнил, что до 2014 года Москва арендовала военно-морские базы на полуострове.
«Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство на Украине отменит договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и через него к Средиземному морю», — указал Робертс. Бывший чиновник также подчеркнул необходимость проведения референдумов в Крыму и Севастополе и последующего вхождения регионов в состав России. «Нацистское, антироссийское правительство, которое Вашингтон установил на Украине, начало физически издеваться над русскоговорящим населением бывших территорий РФ, которые советские правители включили в состав советской украинской республики», — добавил он.
Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Его принадлежность России ранее признавал американский миллиардер Илон Маск. Бизнесмен отмечал, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Однако Киев по-прежнему отказывается считать полуостров территорией РФ. Обозреватель американского журнала New Yorker Дэн Колдуэлл предполагал, что признание Крыма Западом могло предотвратить начало спецоперации.
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Президенту России Владимиру Путину удалось предотвратить план США лишить страну выхода к Черному и Средиземному морю. Такую позицию на своем сайте выразил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Он напомнил, что до 2014 года Москва арендовала военно-морские базы на полуострове. «Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство на Украине отменит договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и через него к Средиземному морю», — указал Робертс. Бывший чиновник также подчеркнул необходимость проведения референдумов в Крыму и Севастополе и последующего вхождения регионов в состав России. «Нацистское, антироссийское правительство, которое Вашингтон установил на Украине, начало физически издеваться над русскоговорящим населением бывших территорий РФ, которые советские правители включили в состав советской украинской республики», — добавил он. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Его принадлежность России ранее признавал американский миллиардер Илон Маск. Бизнесмен отмечал, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Однако Киев по-прежнему отказывается считать полуостров территорией РФ. Обозреватель американского журнала New Yorker Дэн Колдуэлл предполагал, что признание Крыма Западом могло предотвратить начало спецоперации.