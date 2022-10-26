Экс-сотрудник Белого дома: бдительность Путина разрушила планы США на Крым

27 октября 2022 в 06:35 Размер текста - 17 +

Путин предотвратил план США лишить Россию выхода к морям Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президенту России Владимиру Путину удалось предотвратить план США лишить страну выхода к Черному и Средиземному морю. Такую позицию на своем сайте выразил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Он напомнил, что до 2014 года Москва арендовала военно-морские базы на полуострове. «Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство на Украине отменит договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и через него к Средиземному морю», — указал Робертс. Бывший чиновник также подчеркнул необходимость проведения референдумов в Крыму и Севастополе и последующего вхождения регионов в состав России. «Нацистское, антироссийское правительство, которое Вашингтон установил на Украине, начало физически издеваться над русскоговорящим населением бывших территорий РФ, которые советские правители включили в состав советской украинской республики», — добавил он. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Его принадлежность России ранее признавал американский миллиардер Илон Маск. Бизнесмен отмечал, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Однако Киев по-прежнему отказывается считать полуостров территорией РФ. Обозреватель американского журнала New Yorker Дэн Колдуэлл предполагал, что признание Крыма Западом могло предотвратить начало спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президенту России Владимиру Путину удалось предотвратить план США лишить страну выхода к Черному и Средиземному морю. Такую позицию на своем сайте выразил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Он напомнил, что до 2014 года Москва арендовала военно-морские базы на полуострове. «Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство на Украине отменит договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и через него к Средиземному морю», — указал Робертс. Бывший чиновник также подчеркнул необходимость проведения референдумов в Крыму и Севастополе и последующего вхождения регионов в состав России. «Нацистское, антироссийское правительство, которое Вашингтон установил на Украине, начало физически издеваться над русскоговорящим населением бывших территорий РФ, которые советские правители включили в состав советской украинской республики», — добавил он. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Его принадлежность России ранее признавал американский миллиардер Илон Маск. Бизнесмен отмечал, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Однако Киев по-прежнему отказывается считать полуостров территорией РФ. Обозреватель американского журнала New Yorker Дэн Колдуэлл предполагал, что признание Крыма Западом могло предотвратить начало спецоперации.