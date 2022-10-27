Юрист назвал сайты, за посещение которых могут уволить с работы

Юрист Кофанов: за посещение развлекательных сайтов сотрудник рискует потерять работу

27 октября 2022 в 09:41 Размер текста - 17 +

Кофанов заявил, что что сотрудник может оспорить решение об увольнении через суд Фото: Анна Майорова © URA.RU За использование в рабочее время интернет-ресурсов, не связанных с профессией, могут объявить выговор, или уволить. Об этом сообщил юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов. «Нередко работодатели отслеживают трафик, который проходит через рабочий компьютер или внутренний Wi-Fi. Можно даже отследить, на какие сайты заходил сотрудник. Если вход на сайт, не связанный с работой, был произведен в рабочее время, то сотрудник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности», — передает слова юриста радио Sputnik. Кофанов отметил, что сотрудник может быть подвергнут дисциплинарному взысканию в случае просмотра развлекательного контента в рабочее время. Если работник неоднократно допускал нарушения, он может вовсе потерять рабочее место. Однако сотрудник может оспорить решение об увольнении через суд. Ему необходимо будет доказать, что он выполнил свою работу и у него осталось время на развлекательные сайты.

За использование в рабочее время интернет-ресурсов, не связанных с профессией, могут объявить выговор, или уволить. Об этом сообщил юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов. «Нередко работодатели отслеживают трафик, который проходит через рабочий компьютер или внутренний Wi-Fi. Можно даже отследить, на какие сайты заходил сотрудник. Если вход на сайт, не связанный с работой, был произведен в рабочее время, то сотрудник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности», — передает слова юриста радио Sputnik. Кофанов отметил, что сотрудник может быть подвергнут дисциплинарному взысканию в случае просмотра развлекательного контента в рабочее время. Если работник неоднократно допускал нарушения, он может вовсе потерять рабочее место. Однако сотрудник может оспорить решение об увольнении через суд. Ему необходимо будет доказать, что он выполнил свою работу и у него осталось время на развлекательные сайты.