Мобилизованный курганец рассказал о боевом слаживании артиллеристов на полигоне в Елани

Мобилизованные курганцы на полигоне в Елани оттачивают работу орудийных расчетов

В военной части в Елани мобилизованные курганцы каждый день выходят на полигон для учений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Кургана, находящийся в гарнизоне Елани, рассказал, как проходит боевое слаживание артиллерийского полка на полигоне. Информацией он поделился с корреспондентом URA.RU.

«Нас выводят на полигон на боевое слаживание каждый день в свое время. В нашем артиллерийском полку работаем с пушками, гаубицами. По большей части, это установка, подготовка к стрельбе, разворот орудия, наводчики устанавливают координаты — оттачиваем командную работу расчетов», — сообщил мобилизованный о буднях артиллеристов. Стрельба из орудий пока не так важна, отметил военнослужащий.

Также курганец сообщил, что боевое слаживание состоит не только из работы с оружием. Мобилизованные покрывают большие расстояния в походном порядке, водители транспорта работают по своим видам перемещений. Работа с оружием и стрельба также входят в обучающий процесс в части. Они каждый день собирают и разбирают автоматы, метают учебные и боевые гранаты. В артиллерийском полку находятся несколько человек из Курганской области.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы составили список необходимых вещей для мобилизованных. В него попали пятиточечники, снуды-балаклавы, термобелье, дождевики и шевроны — все это жители региона отшивают и высылают в военные части.