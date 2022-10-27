Медведев пообещал отомстить США за россиян

27 октября 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

Медведев заявил, что валюта для США — это украинские жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что русские люди, ставшие жертвами Запада в продолжительном конфликте России и Украины, будут отомщены. Об этом он написал в своем telegram-канале. Медведев написал, что валюта для США нынче — жизни украинцев. Именно их жизнями Киев платит за поставки американского оружия и за труды наемников. «Страдают и наши люди. Но только разница в том, что наши люди будут отомщены. Все. И на поле боя, и в других сторонах, далеких от мест сражений. И уж точно не в рамках несостоятельных судебных процессов. Иными способами», — заключил политик. После начала спецоперации США начали активно поставлять оружие и технику в помощь Киеву. Стало известно, что Украина обсуждает с Западом поставку ракет, которые имеют радиус действия выше, чем у HIMARS, передает «Федеральное агентство новостей».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что русские люди, ставшие жертвами Запада в продолжительном конфликте России и Украины, будут отомщены. Об этом он написал в своем telegram-канале. Медведев написал, что валюта для США нынче — жизни украинцев. Именно их жизнями Киев платит за поставки американского оружия и за труды наемников. «Страдают и наши люди. Но только разница в том, что наши люди будут отомщены. Все. И на поле боя, и в других сторонах, далеких от мест сражений. И уж точно не в рамках несостоятельных судебных процессов. Иными способами», — заключил политик. После начала спецоперации США начали активно поставлять оружие и технику в помощь Киеву. Стало известно, что Украина обсуждает с Западом поставку ракет, которые имеют радиус действия выше, чем у HIMARS, передает «Федеральное агентство новостей».