Автора идеи «Бессмертного полка» Иванова наградили в Тюмени

27 октября 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

Геннадий Иванов награжден нагрудным знаком «За заслуги перед городом Тюменью» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Автора идеи шествия «Бессмертный полк» Геннадия Иванова наградили нагрудным знаком «За заслуги перед городом Тюменью». Такое решение 27 октября приняли депутаты городской думы. «Наградить нагрудным знаком „За заслуги перед городом Тюменью“ Иванова Геннадия Кирилловича за особые заслуги в сфере общественной деятельности и патриотического воспитания», — говорится в решении. Такой же наградой были отмечены врач функциональной диагностики городской поликлиники №17 Наталья Зыкова и гендиректор «Тюменской домостроительной компании» Николай Щепелин. Нагрудный знак является второй по значимости городской наградой после звания «Почетный гражданин Тюмени». Его обладателю также полагается единовременная выплата в размере 25 тысяч рублей. Шествие «Бессмертный полк» по инициативе Иванова впервые прошло в Тюмени 9 мая 2007 года. Позже идея распространилась по всей России. При этом первенство идеи шествия оспаривают общественники Томска.

Автора идеи шествия «Бессмертный полк» Геннадия Иванова наградили нагрудным знаком «За заслуги перед городом Тюменью». Такое решение 27 октября приняли депутаты городской думы. «Наградить нагрудным знаком „За заслуги перед городом Тюменью“ Иванова Геннадия Кирилловича за особые заслуги в сфере общественной деятельности и патриотического воспитания», — говорится в решении. Такой же наградой были отмечены врач функциональной диагностики городской поликлиники №17 Наталья Зыкова и гендиректор «Тюменской домостроительной компании» Николай Щепелин. Нагрудный знак является второй по значимости городской наградой после звания «Почетный гражданин Тюмени». Его обладателю также полагается единовременная выплата в размере 25 тысяч рублей. Шествие «Бессмертный полк» по инициативе Иванова впервые прошло в Тюмени 9 мая 2007 года. Позже идея распространилась по всей России. При этом первенство идеи шествия оспаривают общественники Томска.