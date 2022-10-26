Глава Нижневартовска позвонил мобилизованным в Елань

27 октября 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

Мобилизованный из Елани рассказал главе города об условиях в гарнизоне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко проверил условия содержания мобилизованных в военном гарнизоне Елани. На заседании координационного совета он связался с одним из земляков, проходящим подготовку в учебном центре, по телефону, а позже опубликовал об этом пост в личном telegram-канале. «Позвонили в Елань одному из наших земляков, чтобы из первых уст узнать о том, как там служат парни. Если коротко — все у ребят нормально. Проходят боевое слаживание, условия приемлемые. Мы с ними в контакте, оперативно реагируем на просьбы и пожелания», — написал Кощенко. Связь с военными в Елани поддерживает нижневартовский общественник Эдуард Гиниатуллин. По телефону мобилизованный Владислав поблагодарил власти Нижневартовска за заботу и сообщил, что у большинства земляков все есть. «Мы уходим в те суровые условия, когда необходимо иметь запас из нескольких термокомплектов и теплых носков, и очень кстати пришла именно такая помощь. Мы сейчас сидим, разбираем комплекты», — поделился Владислав. Часть комплектов, по его словам, мобилизованные из Нижневартовска планируют передать сослуживцам из других казарм. Ранее URA.RU писало о главе Советского района ХМАО, который обменялся телефонами с мобилизованными земляками. Евгений Буренков решил лично контролировать ситуацию и условия проживания земляков в гарнизоне. О частичной мобилизации в стране Владимир Путин объявил 21 сентября. Президент России уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие военные специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины.

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко проверил условия содержания мобилизованных в военном гарнизоне Елани. На заседании координационного совета он связался с одним из земляков, проходящим подготовку в учебном центре, по телефону, а позже опубликовал об этом пост в личном telegram-канале. «Позвонили в Елань одному из наших земляков, чтобы из первых уст узнать о том, как там служат парни. Если коротко — все у ребят нормально. Проходят боевое слаживание, условия приемлемые. Мы с ними в контакте, оперативно реагируем на просьбы и пожелания», — написал Кощенко. Связь с военными в Елани поддерживает нижневартовский общественник Эдуард Гиниатуллин. По телефону мобилизованный Владислав поблагодарил власти Нижневартовска за заботу и сообщил, что у большинства земляков все есть. «Мы уходим в те суровые условия, когда необходимо иметь запас из нескольких термокомплектов и теплых носков, и очень кстати пришла именно такая помощь. Мы сейчас сидим, разбираем комплекты», — поделился Владислав. Часть комплектов, по его словам, мобилизованные из Нижневартовска планируют передать сослуживцам из других казарм. Ранее URA.RU писало о главе Советского района ХМАО, который обменялся телефонами с мобилизованными земляками. Евгений Буренков решил лично контролировать ситуацию и условия проживания земляков в гарнизоне. О частичной мобилизации в стране Владимир Путин объявил 21 сентября. Президент России уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие военные специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины.