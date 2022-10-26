Губернатор Махонин объяснил школьникам, почему в Перми проще добиться успеха, чем в Москве

Губернатор Махонин призвал пермских школьников добиваться успеха на родине

Дмитрий Махонин открыл выставку «Образование и карьера» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае молодежи проще добиться успеха, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Это связано с тем, что в регионе особое внимание уделяется молодежи и образованию. С такими словами к участникам выставки «Образование и карьера», открывшейся в Перми 27 октября, обратился губернатор Дмитрий Махонин.

«Я хотел бы вас призвать к тому, чтобы вы внимательно присмотрелись именно к пермских образовательным учреждениям. Почему? Я всегда говорю — истории успеха в Пермском крае есть, и куда проще, чем в столичных городах. Потому что Пермь меняется, преображается, и это делается в первую очередь для молодых, для успешных. Мы понимаем, что за вами — будущее. Я желаю, чтобы оно было всегда успешным», — сказал Махонин.

Губернатор также отметил, что пермские образовательные учреждения по праву считаются одними из лучших в стране. «Мы это ежегодно доказываем и средним баллом по ЕГЭ, и тем, как заполняются места в наших учебных заведениях», — подчеркнул Махонин.

Выставка «Образование и карьера» не проводилась предыдущие два года в связи с пандемией. В этом году она впервые проходит в два этапа, стартовав 8 октября в онлайн-формате. С 27 по 30 октября абитуриенты, представители учебных заведений и предприятий смогут лично пообщаться на площадке экспоцентра «Пермская ярмарка». Участников ждут лекции молодых ученых, конкурсы инженерных идей, различные мастер-классы и форумы, семинары и лектории.

Одна из целевых задач, стоящих перед руководством страны, — повышение доступности российского высшего образования. В ведущих вузах России растет количество профильных направлений, бюджетных мест, а также появляются новые форматы обучения. Благодаря этому ежегодно в стране появляются сотни молодых высококвалифицированных специалистов.

Дмитрий Махонин (в центре) открыл масштабный образовательный проект в экспоцентре «Пермская ярмарка» и пообщался с его участниками Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В рамках выставки пройдут различные образовательные мастер-классы, лектории, семинары и форумы Фото: Сергей Русанов © URA.RU