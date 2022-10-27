МИД РФ: Зеленский стремится к ядерному противостоянию

27 октября 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский настроен продолжать ядерный шантаж, заявила Захарова Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский сознательно ведет к ядерному конфликту для того, чтобы получать еще больше военной и финансовой помощи от Запада. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «Зеленскому безумно хочется начать, конечно, ядерное противостояние», — сообщила Захарова. Трансляция выступления велась на ютуб-канале МИД РФ. Она призвала западные страны повлиять на власти Украины с целью отговорить их от всяческих авантюр с применением ядерного оружия. Помимо этого, дипломат отметила, что ядерный шантаж со стороны Украины направлен на продолжение финансовой и военной помощи от стран Запада. По словам Захаровой, финансовая часть этой помощи «оседает на счетах украинской политической элиты». Ранее сообщалось, что украинские власти закончили техническую подготовку «грязной бомбы». Министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил лидеров западных стран о создании Киевом «грязной бомбы». Он также предупредил их о планах Украины обвинить в ударе Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский сознательно ведет к ядерному конфликту для того, чтобы получать еще больше военной и финансовой помощи от Запада. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «Зеленскому безумно хочется начать, конечно, ядерное противостояние», — сообщила Захарова. Трансляция выступления велась на ютуб-канале МИД РФ. Она призвала западные страны повлиять на власти Украины с целью отговорить их от всяческих авантюр с применением ядерного оружия. Помимо этого, дипломат отметила, что ядерный шантаж со стороны Украины направлен на продолжение финансовой и военной помощи от стран Запада. По словам Захаровой, финансовая часть этой помощи «оседает на счетах украинской политической элиты». Ранее сообщалось, что украинские власти закончили техническую подготовку «грязной бомбы». Министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил лидеров западных стран о создании Киевом «грязной бомбы». Он также предупредил их о планах Украины обвинить в ударе Россию.