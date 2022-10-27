МИД РФ: Зеленский стремится к ядерному противостоянию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Президент Украины Владимир Зеленский настроен продолжать ядерный шантаж, заявила Захарова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сознательно ведет к ядерному конфликту для того, чтобы получать еще больше военной и финансовой помощи от Запада. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Зеленскому безумно хочется начать, конечно, ядерное противостояние», — сообщила Захарова. Трансляция выступления велась на ютуб-канале МИД РФ. Она призвала западные страны повлиять на власти Украины с целью отговорить их от всяческих авантюр с применением ядерного оружия. Помимо этого, дипломат отметила, что ядерный шантаж со стороны Украины направлен на продолжение финансовой и военной помощи от стран Запада. По словам Захаровой, финансовая часть этой помощи «оседает на счетах украинской политической элиты».

Ранее сообщалось, что украинские власти закончили техническую подготовку «грязной бомбы». Министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил лидеров западных стран о создании Киевом «грязной бомбы». Он также предупредил их о планах Украины обвинить в ударе Россию.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский сознательно ведет к ядерному конфликту для того, чтобы получать еще больше военной и финансовой помощи от Запада. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «Зеленскому безумно хочется начать, конечно, ядерное противостояние», — сообщила Захарова. Трансляция выступления велась на ютуб-канале МИД РФ. Она призвала западные страны повлиять на власти Украины с целью отговорить их от всяческих авантюр с применением ядерного оружия. Помимо этого, дипломат отметила, что ядерный шантаж со стороны Украины направлен на продолжение финансовой и военной помощи от стран Запада. По словам Захаровой, финансовая часть этой помощи «оседает на счетах украинской политической элиты». Ранее сообщалось, что украинские власти закончили техническую подготовку «грязной бомбы». Министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил лидеров западных стран о создании Киевом «грязной бомбы». Он также предупредил их о планах Украины обвинить в ударе Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...