Пермский курорт оштрафовали за кражу названия

Пермские антимонопольщики оштрафовали курорт ООО ЛОК «Ключи» за копирование названия старейшего пермского курорта ЗАО «Курорт Ключи». Оба оздоровительных комплекса находятся в Суксунском районе Пермского края. Подробности рассказали в пресс-службе пермского УФАС России.
«УФАС признало действия ООО ЛОК „Ключи“ недобросовестной конкуренцией. Речь — о регистрации в качестве фирменного наименования обозначения „Ключи“. Ранее обозначение уже было зарегистрировано и используется ЗАО „Курорт Ключи“», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Было доказано, что названия настолько похожи, что потребители могут спутать организации-конкуренты. УФАС выдало ООО ЛОК «Ключи» предписание исключить из фирменного наименования обозначение «Ключи». Но курорт проигнорировал требования и пытался оспорить решение антимонопольщиков в суде. Однако суды согласились с позицией пермского УФАС. В итоге курорт ООО ЛОК «Ключи» оштрафовали на сумму в один миллион и 22 тысячи рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что курорт «Ключи» посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Ему провели экскурсию по открывшейся летом водолечебнице имени А.П. Щербакова».
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