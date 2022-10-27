Путин приказал Шойгу предупредить западных коллег о провокации Киева с «грязной бомбой»

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин лично дал приказ Шойгу оповещать своих западных коллег о провокациях с «грязной бомбой» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин лично дал указание министру обороны РФ Сергею Шойгу предупредить западных коллег о ситуации с «грязной бомбой» на Украине. Об этом Путин заявил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Это я дал указание Шойгу позвонить своим коллегам и проинформировать о возможной провокации с «грязной бомбой», — сказал Путин. Трансляция идет в сообществе URA.RU во «ВКонтакте».

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Президент России Владимир Путин лично дал указание министру обороны РФ Сергею Шойгу предупредить западных коллег о ситуации с «грязной бомбой» на Украине. Об этом Путин заявил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Это я дал указание Шойгу позвонить своим коллегам и проинформировать о возможной провокации с «грязной бомбой», — сказал Путин. Трансляция идет в сообществе URA.RU во «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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