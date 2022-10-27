27 октября 2022

Из свердловской больницы эвакуировали людей из-за подозрительного пакета. Фото

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Прививочный пункт в ТЦ
Инцидент произошел 27 октября в Асбесте (фото из архива) Фото:

В Асбесте (Свердловская область) 27 октября эвакуировали людей из поликлиники №3, в которой обнаружили подозрительный пакет, похожий на взрывчатку. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов, проверив содержимое пакета, не выявили опасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба ГАУЗ СО «ГБ Асбест» на сайте «Одноклассники».

«Сегодня в поликлинике прошла эвакуация пациентов и сотрудников из-за подозрительного пакета с неизвестным содержимым. Прибывшие специалисты проверили содержимое. К счастью, все обошлось», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в пакете находились личные вещи, оставленные одним из пациентов. Ранее URA.RU писало, что учеников сельской школы под Каменском-Уральским 21 октября эвакуировали из учебного заведения. Причиной стал подозрительный пакет.

Силовики нашли в пакете вещи пациента
Фото:

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В Асбесте (Свердловская область) 27 октября эвакуировали людей из поликлиники №3, в которой обнаружили подозрительный пакет, похожий на взрывчатку. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов, проверив содержимое пакета, не выявили опасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба ГАУЗ СО «ГБ Асбест» на сайте «Одноклассники». «Сегодня в поликлинике прошла эвакуация пациентов и сотрудников из-за подозрительного пакета с неизвестным содержимым. Прибывшие специалисты проверили содержимое. К счастью, все обошлось», — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в пакете находились личные вещи, оставленные одним из пациентов. Ранее URA.RU писало, что учеников сельской школы под Каменском-Уральским 21 октября эвакуировали из учебного заведения. Причиной стал подозрительный пакет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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