Инцидент произошел 27 октября в Асбесте (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Асбесте (Свердловская область) 27 октября эвакуировали людей из поликлиники №3, в которой обнаружили подозрительный пакет, похожий на взрывчатку. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов, проверив содержимое пакета, не выявили опасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба ГАУЗ СО «ГБ Асбест» на сайте «Одноклассники».

«Сегодня в поликлинике прошла эвакуация пациентов и сотрудников из-за подозрительного пакета с неизвестным содержимым. Прибывшие специалисты проверили содержимое. К счастью, все обошлось», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в пакете находились личные вещи, оставленные одним из пациентов. Ранее URA.RU писало, что учеников сельской школы под Каменском-Уральским 21 октября эвакуировали из учебного заведения. Причиной стал подозрительный пакет.