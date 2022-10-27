Попавших под мобилизацию предпринимателей освободили от налогов

28 октября 2022 в 06:22 Размер текста - 17 +

Попавших под мобилизацию бизнесменов освободили от страховых выплат Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Министерство финансов РФ освободило от страховых взносов индивидуальных предпринимателей, попавших под частичную мобилизацию. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова. «Индивидуальные предприниматели, не осуществляющие в период прохождения ими военной службы по призыву в связи с мобилизацией предпринимательскую деятельность, освобождены от уплаты за себя страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование за этот период», — говорится в документе. Содержание ответа приводит ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении кредитных каникул для владельцев бизнеса, призванных в рамках частичной мобилизации. Кроме того, в Госдуме призывали правительство снизить налог на прибыль для компаний, продолжающих выплачивать зарплату сотрудникам, отправившимся на фронт. Также предлагается освободить от обложения НДФЛ и страховыми взносами материальную помощь, адресованную мобилизованным россиянам. Частичная мобилизация была объявлена Путиным в России 21 сентября.

Министерство финансов РФ освободило от страховых взносов индивидуальных предпринимателей, попавших под частичную мобилизацию. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова. «Индивидуальные предприниматели, не осуществляющие в период прохождения ими военной службы по призыву в связи с мобилизацией предпринимательскую деятельность, освобождены от уплаты за себя страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование за этот период», — говорится в документе. Содержание ответа приводит ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении кредитных каникул для владельцев бизнеса, призванных в рамках частичной мобилизации. Кроме того, в Госдуме призывали правительство снизить налог на прибыль для компаний, продолжающих выплачивать зарплату сотрудникам, отправившимся на фронт. Также предлагается освободить от обложения НДФЛ и страховыми взносами материальную помощь, адресованную мобилизованным россиянам. Частичная мобилизация была объявлена Путиным в России 21 сентября.