В ХМАО из бюджета потратят 83 млн рублей на страховку чиновников

28 октября 2022 в 08:04 Размер текста - 17 +

Страховка для чиновников будет действовать один год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО 3385 чиновников застрахуют за счет средств окружного бюджета. Начальная цена контракта — 83 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок. «Объект закупки: оказание услуг по обязательному государственному страхованию лиц, замещающих государственные должности и лиц, замещающих должности государственной гражданской службы ХМАО — Югры. Финансирование контракта осуществляется из средств бюджета ХМАО — Югры», — указано в документах к закупке. Страховка действует один год, исполнитель должен приступить к работе 1 января 2023 года. Заявки принимаются до 14 ноября, а 21 ноября заказчики планируют определить поставщика услуг. Среди страховых случаев указаны травмы, полученные в результате взрывов, пожаров, ДТП, нападений, а также профессиональные и хронические заболевания, которые привели к нетрудоспособности, инвалидности или смерти. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО застрахуют более 3300 чиновников от целого ряда происшествий, в том числе от разбойных нападений, ДТП и грабежей. Власти готовы потратить на оплату страховых взносов более 80 млн рублей из окружного бюджета.

В ХМАО 3385 чиновников застрахуют за счет средств окружного бюджета. Начальная цена контракта — 83 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок. «Объект закупки: оказание услуг по обязательному государственному страхованию лиц, замещающих государственные должности и лиц, замещающих должности государственной гражданской службы ХМАО — Югры. Финансирование контракта осуществляется из средств бюджета ХМАО — Югры», — указано в документах к закупке. Страховка действует один год, исполнитель должен приступить к работе 1 января 2023 года. Заявки принимаются до 14 ноября, а 21 ноября заказчики планируют определить поставщика услуг. Среди страховых случаев указаны травмы, полученные в результате взрывов, пожаров, ДТП, нападений, а также профессиональные и хронические заболевания, которые привели к нетрудоспособности, инвалидности или смерти. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО застрахуют более 3300 чиновников от целого ряда происшествий, в том числе от разбойных нападений, ДТП и грабежей. Власти готовы потратить на оплату страховых взносов более 80 млн рублей из окружного бюджета.