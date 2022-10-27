27 октября 2022
26 октября 2022

В ХМАО из бюджета потратят 83 млн рублей на страховку чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет областной думы по социальной политике. Курган, депутат, чиновник, заседание думы
Страховка для чиновников будет действовать один год Фото:

В ХМАО 3385 чиновников застрахуют за счет средств окружного бюджета. Начальная цена контракта — 83 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

«Объект закупки: оказание услуг по обязательному государственному страхованию лиц, замещающих государственные должности и лиц, замещающих должности государственной гражданской службы ХМАО — Югры. Финансирование контракта осуществляется из средств бюджета ХМАО — Югры», — указано в документах к закупке.

Страховка действует один год, исполнитель должен приступить к работе 1 января 2023 года. Заявки принимаются до 14 ноября, а 21 ноября заказчики планируют определить поставщика услуг. Среди страховых случаев указаны травмы, полученные в результате взрывов, пожаров, ДТП, нападений, а также профессиональные и хронические заболевания, которые привели к нетрудоспособности, инвалидности или смерти.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО застрахуют более 3300 чиновников от целого ряда происшествий, в том числе от разбойных нападений, ДТП и грабежей. Власти готовы потратить на оплату страховых взносов более 80 млн рублей из окружного бюджета.

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В ХМАО 3385 чиновников застрахуют за счет средств окружного бюджета. Начальная цена контракта — 83 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок. «Объект закупки: оказание услуг по обязательному государственному страхованию лиц, замещающих государственные должности и лиц, замещающих должности государственной гражданской службы ХМАО — Югры. Финансирование контракта осуществляется из средств бюджета ХМАО — Югры», — указано в документах к закупке. Страховка действует один год, исполнитель должен приступить к работе 1 января 2023 года. Заявки принимаются до 14 ноября, а 21 ноября заказчики планируют определить поставщика услуг. Среди страховых случаев указаны травмы, полученные в результате взрывов, пожаров, ДТП, нападений, а также профессиональные и хронические заболевания, которые привели к нетрудоспособности, инвалидности или смерти. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО застрахуют более 3300 чиновников от целого ряда происшествий, в том числе от разбойных нападений, ДТП и грабежей. Власти готовы потратить на оплату страховых взносов более 80 млн рублей из окружного бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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