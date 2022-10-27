Заключенный в Пермском крае призывал других к терроризму

28 октября 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

Мужчина осужден за призывы к терроризму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заключенный, отбывающий наказание в пермской тюрьме, осужден за призывы к терроризму. О незаконной деятельности мужчины сообщили в пресс-службе краевого УФСБ. «Находясь в колонии за совершение особо тяжких преступлений, мужчина призывал заключенных после освобождения участвовать в боевых действиях на стороне международных террористических организаций „Исламское государство“ и „Аль-Каида“ (деятельность обеих признана террористической и запрещена на территории России)», — рассказали в ведомстве. Сотрудники УФСБ возбудили в отношении мужчины уголовное дело. Суд назначил ему 2 года колонии строгого режима.

Заключенный, отбывающий наказание в пермской тюрьме, осужден за призывы к терроризму. О незаконной деятельности мужчины сообщили в пресс-службе краевого УФСБ. «Находясь в колонии за совершение особо тяжких преступлений, мужчина призывал заключенных после освобождения участвовать в боевых действиях на стороне международных террористических организаций „Исламское государство“ и „Аль-Каида“ (деятельность обеих признана террористической и запрещена на территории России)», — рассказали в ведомстве. Сотрудники УФСБ возбудили в отношении мужчины уголовное дело. Суд назначил ему 2 года колонии строгого режима.