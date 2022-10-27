27 октября 2022

Заключенный в Пермском крае призывал других к терроризму

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, заключенные, колония, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, судебное дело
Мужчина осужден за призывы к терроризму Фото:

Заключенный, отбывающий наказание в пермской тюрьме, осужден за призывы к терроризму. О незаконной деятельности мужчины сообщили в пресс-службе краевого УФСБ.

«Находясь в колонии за совершение особо тяжких преступлений, мужчина призывал заключенных после освобождения участвовать в боевых действиях на стороне международных террористических организаций „Исламское государство“ и „Аль-Каида“ (деятельность обеих признана террористической и запрещена на территории России)», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники УФСБ возбудили в отношении мужчины уголовное дело. Суд назначил ему 2 года колонии строгого режима.

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Заключенный, отбывающий наказание в пермской тюрьме, осужден за призывы к терроризму. О незаконной деятельности мужчины сообщили в пресс-службе краевого УФСБ. «Находясь в колонии за совершение особо тяжких преступлений, мужчина призывал заключенных после освобождения участвовать в боевых действиях на стороне международных террористических организаций „Исламское государство“ и „Аль-Каида“ (деятельность обеих признана террористической и запрещена на территории России)», — рассказали в ведомстве. Сотрудники УФСБ возбудили в отношении мужчины уголовное дело. Суд назначил ему 2 года колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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