27 октября 2022

Свердловских борцов с коррупцией наказали за взятку

Двум оперативникам ОБЭП Первоуральска вынесли приговор за посредничество во взятке
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский суд вынес приговор силовикам за посредничество во взятке Фото:

В Екатеринбурге вынесли приговор в отношении двух оперативников из отдела по борьбе с коррупцией Первоуральского ОМВД за посредничество директору первоуральского завода и его знакомому в даче взятки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель пресс-службы прокураторы Свердловской области Мария Канатова.

«Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему старшему оперуполномоченному отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России — в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима; бывшему оперуполномоченному в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ лишение свободы заменено на принудительные работы на срок 3 года с удержанием 10% заработной платы в доход государства; директору завода наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; его знакомому в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает Канатова.

Директор завода решил передать взятку в 2 миллиона рублей через сотрудников полиции и своего знакомого, дабы избежать уголовной ответственности. Попытка дачи взятки не увенчалась успехом. Предприниматель, его знакомый и бывший старший оперуполномоченный взяты под стражу в зале суда.

Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ задержала за взятку зампрокурора в Екатеринбурге. Силовик взял более двух миллионов от заинтересованного лица.

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В Екатеринбурге вынесли приговор в отношении двух оперативников из отдела по борьбе с коррупцией Первоуральского ОМВД за посредничество директору первоуральского завода и его знакомому в даче взятки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель пресс-службы прокураторы Свердловской области Мария Канатова. «Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему старшему оперуполномоченному отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России — в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима; бывшему оперуполномоченному в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ лишение свободы заменено на принудительные работы на срок 3 года с удержанием 10% заработной платы в доход государства; директору завода наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; его знакомому в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает Канатова. Директор завода решил передать взятку в 2 миллиона рублей через сотрудников полиции и своего знакомого, дабы избежать уголовной ответственности. Попытка дачи взятки не увенчалась успехом. Предприниматель, его знакомый и бывший старший оперуполномоченный взяты под стражу в зале суда. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ задержала за взятку зампрокурора в Екатеринбурге. Силовик взял более двух миллионов от заинтересованного лица.
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