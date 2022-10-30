Мэрия в селе ЯНАО задолжала пенсионерам за ремонт миллион рублей

Пенсионеры смогли добиться выплат от администрации села через суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация села Мужи (ЯНАО) не возместила пенсионерам более 900 000 рублей за капитальный ремонт, который они произвели на свой счет в доме на улице Юганская. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, мэрия не принимала мер по содержанию этого дома, в котором люди живут по договору соцнайма.

«Установлено, что администрацией МО Мужевское не принимались меры по содержанию жилого помещения по ул. Юганская, д. 12 с. Мужи. Лицами, проживающими в жилом помещении на основании договора социального найма, произведен капитальный ремонт за счет собственных средств. Однако затраченные денежные средства органом местного самоуправления пенсионерам не возмещались», — говорится в сообщении.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с администрации более 900 тысяч рублей. Денежные средства мэрия выплатила.

Ранее URA.RU сообщало, что в отношении экс-главы села Гыда Олега Шабалина силовики прекратили уголовное дело. Его обвиняли в том, что он передал гражданам в соцнайм квартиры, находящиеся в муниципальной собственности.