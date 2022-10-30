30 октября 2022
29 октября 2022
28 октября 2022

Мэрия в селе ЯНАО задолжала пенсионерам за ремонт миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника. Курган, пенсионер, поликлиника, пожилой мужчина, больница, очередь в больнице, пенсионеры в поликлинике
Пенсионеры смогли добиться выплат от администрации села через суд Фото:

Администрация села Мужи (ЯНАО) не возместила пенсионерам более 900 000 рублей за капитальный ремонт, который они произвели на свой счет в доме на улице Юганская. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, мэрия не принимала мер по содержанию этого дома, в котором люди живут по договору соцнайма.

«Установлено, что администрацией МО Мужевское не принимались меры по содержанию жилого помещения по ул. Юганская, д. 12 с. Мужи. Лицами, проживающими в жилом помещении на основании договора социального найма, произведен капитальный ремонт за счет собственных средств. Однако затраченные денежные средства органом местного самоуправления пенсионерам не возмещались», — говорится в сообщении.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с администрации более 900 тысяч рублей. Денежные средства мэрия выплатила.

Ранее URA.RU сообщало, что в отношении экс-главы села Гыда Олега Шабалина силовики прекратили уголовное дело. Его обвиняли в том, что он передал гражданам в соцнайм квартиры, находящиеся в муниципальной собственности.

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Администрация села Мужи (ЯНАО) не возместила пенсионерам более 900 000 рублей за капитальный ремонт, который они произвели на свой счет в доме на улице Юганская. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, мэрия не принимала мер по содержанию этого дома, в котором люди живут по договору соцнайма. «Установлено, что администрацией МО Мужевское не принимались меры по содержанию жилого помещения по ул. Юганская, д. 12 с. Мужи. Лицами, проживающими в жилом помещении на основании договора социального найма, произведен капитальный ремонт за счет собственных средств. Однако затраченные денежные средства органом местного самоуправления пенсионерам не возмещались», — говорится в сообщении. Прокуратура направила в суд иск о взыскании с администрации более 900 тысяч рублей. Денежные средства мэрия выплатила. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении экс-главы села Гыда Олега Шабалина силовики прекратили уголовное дело. Его обвиняли в том, что он передал гражданам в соцнайм квартиры, находящиеся в муниципальной собственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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