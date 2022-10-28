Полиция Магнитогорска поймала мошенника из Адыгеи, наживавшегося на доброте челябинцев

Мошенник просил деньги на лечение отсутствующего заболевания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Злоумышленник из Адыгеи, злоупотребив доверим, выманил у потерпевших из Магнитогорска Челябинской области средства для лечения мнимого заболевания. Мужчине предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Следователями УМВД России по городу Магнитогорску доказана причастность жителя Республики Адыгея к совершению мошенничества. Обвиняемый в нескольких социальных сетях создавал аккаунты, в которых размещал посты с информацией об имеющемся у него тяжелом заболевании, а также указывал в постах реквизиты банковских карт, на которые сочувствующие пользователи социальных сетей переводили ему финансовую помощь. Денежные средства он собирал на лечение, приобретение дорогостоящих лекарств и перевязочных материалов», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, заболеваний злоумышленник не имел. Полученные деньги он тратил на личные нужды.

«В ходе следствия установлено, что фигурант путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства у 19 потерпевших. Ему предъявлено обвинение по частям 2, 3 статьи 159 УК РФ („мошенничество“)», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Озерске был объявлен в розыск мошенник, сообщающий пожилым людям о находящихся в беде родственниках. Мужчина попал на видео домофона.