Источник: генерал Лапин взял трехнедельный отпуск

29 октября 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

Александр Лапин находится на передовой с первых дней спецоперации Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, возглавляющий группировку «Центр» в зоне спецоперации РФ на Украине, взял трехнедельный отпуск. Об этом URA.RU сообщил источник в Минобороны, комментируя неофициальную информацию, появившуюся в ряде telegram-каналов (в частности, «Vоенкор Котенок Z», 425,5 тысячи подписчиков). «По предварительным данным, командовавший группировкой российских войск „Центр“ в СВО Александр Лапин снят с должности», — говорится в посте. «Лапин ушел в трехнедельный отпуск. Все нормально, просто ему дали время отдохнуть (генерал с первых дней спецоперации на передовой). В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй», — поделился источник агентства. При этом второй собеседник на условиях анонимности рассказал, что Лапин все же написал рапорт, и к командованию «Центром» не вернется. «Рапорт действительно написан, но это рапорт как раз на отпуск», — прокомментировал третий инсайдер. В пресс-службу ЦВО направлен запрос на комментарий по теме, ответ на него будет опубликован, как только поступит. Статья по теме Какие чувства скрывает генерал Лапин и с чем не может смириться Как писало URA.RU, в июле президент РФ Владимир Путин наградил Лапина званием Героя России за участие в освобождении Луганской народной республики. В последние недели генерал руководит обороной города Сватово. В октябре он дважды (1-го и 27 октября) попадал под публичную критику со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. «При этом руководство Лапина оценивает его работу положительно, считает, что со своими задачи он справляется», — заявил первый источник.

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, возглавляющий группировку «Центр» в зоне спецоперации РФ на Украине, взял трехнедельный отпуск. Об этом URA.RU сообщил источник в Минобороны, комментируя неофициальную информацию, появившуюся в ряде telegram-каналов (в частности, «Vоенкор Котенок Z», 425,5 тысячи подписчиков). «По предварительным данным, командовавший группировкой российских войск „Центр“ в СВО Александр Лапин снят с должности», — говорится в посте. «Лапин ушел в трехнедельный отпуск. Все нормально, просто ему дали время отдохнуть (генерал с первых дней спецоперации на передовой). В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй», — поделился источник агентства. При этом второй собеседник на условиях анонимности рассказал, что Лапин все же написал рапорт, и к командованию «Центром» не вернется. «Рапорт действительно написан, но это рапорт как раз на отпуск», — прокомментировал третий инсайдер. В пресс-службу ЦВО направлен запрос на комментарий по теме, ответ на него будет опубликован, как только поступит. Как писало URA.RU, в июле президент РФ Владимир Путин наградил Лапина званием Героя России за участие в освобождении Луганской народной республики. В последние недели генерал руководит обороной города Сватово. В октябре он дважды (1-го и 27 октября) попадал под публичную критику со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. «При этом руководство Лапина оценивает его работу положительно, считает, что со своими задачи он справляется», — заявил первый источник.