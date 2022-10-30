В ХМАО уровень преступности остался на прежнем уровне

31 октября 2022 в 06:09 Размер текста - 17 +

Рейтинг регионов составлен по данным МВД России Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В ХМАО уровень преступности в сравнении с прошлым годом остался практически на том же уровне. По данным рейтинга субъектов РФ, подготовленным по заказу РИА Новости, Югра занимает 24 позицию. «В основу исследования положены данные МВД России — количество преступлений зарегистрированных в январе—сентябре 2022 года. В ХМАО за 9 месяцев 2022 года совершено 90,1 преступления на 10 тысяч населения, что на 1,6% меньше чем за аналогичный период 2021 года. Но в структуре преступлений произошли улучшения — уровень тяжких преступлений упал на 6,7%. ХМАО занимает 24 строчку рейтинга из 85 регионов (данные по 4 новым регионам отсутствуют). Если рассматривать место ХМАО среди регионов УрФО по уровню преступности, то Югра занимает второе место, после билижайшего соседа — ЯНАО (89,2 преступления на 10 тысяч населения). В среднем по России зафиксировано 102,9 правонарушений на 10 тысяч населения. Ранее URA.RU рассказывало, что ХМАО удержал позиции в развитии науки и техники. По итогам прошлого года регион занимает 40-е место, такое же место он занимал и в 2020 году.

В ХМАО уровень преступности в сравнении с прошлым годом остался практически на том же уровне. По данным рейтинга субъектов РФ, подготовленным по заказу РИА Новости, Югра занимает 24 позицию. «В основу исследования положены данные МВД России — количество преступлений зарегистрированных в январе—сентябре 2022 года. В ХМАО за 9 месяцев 2022 года совершено 90,1 преступления на 10 тысяч населения, что на 1,6% меньше чем за аналогичный период 2021 года. Но в структуре преступлений произошли улучшения — уровень тяжких преступлений упал на 6,7%. ХМАО занимает 24 строчку рейтинга из 85 регионов (данные по 4 новым регионам отсутствуют). Если рассматривать место ХМАО среди регионов УрФО по уровню преступности, то Югра занимает второе место, после билижайшего соседа — ЯНАО (89,2 преступления на 10 тысяч населения). В среднем по России зафиксировано 102,9 правонарушений на 10 тысяч населения. Ранее URA.RU рассказывало, что ХМАО удержал позиции в развитии науки и техники. По итогам прошлого года регион занимает 40-е место, такое же место он занимал и в 2020 году.