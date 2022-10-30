30 октября 2022
29 октября 2022
28 октября 2022

Дмитрий Артюхов вошел в топ-10 национального рейтинга губернаторов

Дмитрий Артюхов вошел в топ-10 национального рейтинга губернаторов Дмитрий Артюхов вошел в топ-10 национального рейтинга губернаторов
© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов занял 8 место в национальном рейтинге глав регионов РФ Фото:

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 8 место в национальном рейтинге губернаторов России за сентябрь—октябрь 2022 года. Исследование опубликовано на портале ЦИК «Рейтинг».

«Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Андреевич Артюхов — 8 место», — говорится в результатах исследования. В предыдущем исследовании за июль — август 2022 года, позиция главы ЯНАО была аналогична — 8 место.

Всего было оценено 85 представителей власти. Результаты «Национального рейтинга» основываются на заочном анкетировании и заочных и очных опросах представителей экспертного сообщества.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Тюменской области оказался в числе лучших губернаторов субъектов РФ. Александр Моор занял 12 строчку рейтинга.

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 8 место в национальном рейтинге губернаторов России за сентябрь—октябрь 2022 года. Исследование опубликовано на портале ЦИК «Рейтинг». «Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Андреевич Артюхов — 8 место», — говорится в результатах исследования. В предыдущем исследовании за июль — август 2022 года, позиция главы ЯНАО была аналогична — 8 место. Всего было оценено 85 представителей власти. Результаты «Национального рейтинга» основываются на заочном анкетировании и заочных и очных опросах представителей экспертного сообщества. Ранее URA.RU сообщало, что глава Тюменской области оказался в числе лучших губернаторов субъектов РФ. Александр Моор занял 12 строчку рейтинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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