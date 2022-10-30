Дмитрий Артюхов вошел в топ-10 национального рейтинга губернаторов

Дмитрий Артюхов вошел в топ-10 национального рейтинга губернаторов Дмитрий Артюхов вошел в топ-10 национального рейтинга губернаторов

31 октября 2022 в 06:58 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов занял 8 место в национальном рейтинге глав регионов РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 8 место в национальном рейтинге губернаторов России за сентябрь—октябрь 2022 года. Исследование опубликовано на портале ЦИК «Рейтинг». «Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Андреевич Артюхов — 8 место», — говорится в результатах исследования. В предыдущем исследовании за июль — август 2022 года, позиция главы ЯНАО была аналогична — 8 место. Всего было оценено 85 представителей власти. Результаты «Национального рейтинга» основываются на заочном анкетировании и заочных и очных опросах представителей экспертного сообщества. Ранее URA.RU сообщало, что глава Тюменской области оказался в числе лучших губернаторов субъектов РФ. Александр Моор занял 12 строчку рейтинга.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 8 место в национальном рейтинге губернаторов России за сентябрь—октябрь 2022 года. Исследование опубликовано на портале ЦИК «Рейтинг». «Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Андреевич Артюхов — 8 место», — говорится в результатах исследования. В предыдущем исследовании за июль — август 2022 года, позиция главы ЯНАО была аналогична — 8 место. Всего было оценено 85 представителей власти. Результаты «Национального рейтинга» основываются на заочном анкетировании и заочных и очных опросах представителей экспертного сообщества. Ранее URA.RU сообщало, что глава Тюменской области оказался в числе лучших губернаторов субъектов РФ. Александр Моор занял 12 строчку рейтинга.