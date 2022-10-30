30 октября 2022
29 октября 2022
28 октября 2022

Услуги Росреестра окажутся недоступны для пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие филиала Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Екатеринбург, многофункциональный центр, мои документы, мфц
Прием будет закрыт с 3 по 6 ноября Фото:

Росреестр на несколько дней прекратит оказывать свои услуги для пермяков в электронном виде. Так же невозможно их будет получить в офисах МФЦ. Ограничение будет действовать с 3 по 6 ноября, сообщили в правительстве Пермского края.

«В Пермском крае не будет осуществляться прием документов по услугам Росреестра по оформлению недвижимости и выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости в офисах многофункционального центра „Мои Документы“ с 3 до 6 ноября включительно. Прием обращений на предоставление госуслуг Росреестра в электронном виде в личном кабинете на официальном сайте ведомства, на портале Госуслуг, через информационные системы нотариата и веб-сервисы Росреестра также будет недоступен», — сообщается на сайте кабмина.

Приостановка сервисов связана с необходимостью технических работ на серверах Росреестра. По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8 800 100 34 34.

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Росреестр на несколько дней прекратит оказывать свои услуги для пермяков в электронном виде. Так же невозможно их будет получить в офисах МФЦ. Ограничение будет действовать с 3 по 6 ноября, сообщили в правительстве Пермского края. «В Пермском крае не будет осуществляться прием документов по услугам Росреестра по оформлению недвижимости и выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости в офисах многофункционального центра „Мои Документы“ с 3 до 6 ноября включительно. Прием обращений на предоставление госуслуг Росреестра в электронном виде в личном кабинете на официальном сайте ведомства, на портале Госуслуг, через информационные системы нотариата и веб-сервисы Росреестра также будет недоступен», — сообщается на сайте кабмина. Приостановка сервисов связана с необходимостью технических работ на серверах Росреестра. По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8 800 100 34 34.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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