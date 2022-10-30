Услуги Росреестра окажутся недоступны для пермяков

31 октября 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

Прием будет закрыт с 3 по 6 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU Росреестр на несколько дней прекратит оказывать свои услуги для пермяков в электронном виде. Так же невозможно их будет получить в офисах МФЦ. Ограничение будет действовать с 3 по 6 ноября, сообщили в правительстве Пермского края. «В Пермском крае не будет осуществляться прием документов по услугам Росреестра по оформлению недвижимости и выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости в офисах многофункционального центра „Мои Документы“ с 3 до 6 ноября включительно. Прием обращений на предоставление госуслуг Росреестра в электронном виде в личном кабинете на официальном сайте ведомства, на портале Госуслуг, через информационные системы нотариата и веб-сервисы Росреестра также будет недоступен», — сообщается на сайте кабмина. Приостановка сервисов связана с необходимостью технических работ на серверах Росреестра. По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8 800 100 34 34.

Росреестр на несколько дней прекратит оказывать свои услуги для пермяков в электронном виде. Так же невозможно их будет получить в офисах МФЦ. Ограничение будет действовать с 3 по 6 ноября, сообщили в правительстве Пермского края. «В Пермском крае не будет осуществляться прием документов по услугам Росреестра по оформлению недвижимости и выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости в офисах многофункционального центра „Мои Документы“ с 3 до 6 ноября включительно. Прием обращений на предоставление госуслуг Росреестра в электронном виде в личном кабинете на официальном сайте ведомства, на портале Госуслуг, через информационные системы нотариата и веб-сервисы Росреестра также будет недоступен», — сообщается на сайте кабмина. Приостановка сервисов связана с необходимостью технических работ на серверах Росреестра. По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8 800 100 34 34.