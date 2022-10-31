Лавров указал на нечистоплотность Запада и отметил дружбу с Китаем

31 октября 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

Запад использует любые методы для противодействия России и Китаю, заявил Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад использует всевозможные методы борьбы против России и Китая. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Запад использует самые нечистоплотные методы геополитической инженерии против РФ и Китая», — передает слова Лаврова официальный сайт МИД. Дипломат отметил, что сотрудничество России и Китая поднялось до небывалых высот. Обе страны сходятся во мнении в формировании более справедливого многополярного миропорядка. Ранее Лавров выразил готовность к переговорам с Западом для устранения недопонимания в отношениях. Также он сравнил сложившееся напряжение между Россией и Западом с Карибским кризисом 1962 года, передает «Национальная служба новостей».

Запад использует всевозможные методы борьбы против России и Китая. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Запад использует самые нечистоплотные методы геополитической инженерии против РФ и Китая», — передает слова Лаврова официальный сайт МИД. Дипломат отметил, что сотрудничество России и Китая поднялось до небывалых высот. Обе страны сходятся во мнении в формировании более справедливого многополярного миропорядка. Ранее Лавров выразил готовность к переговорам с Западом для устранения недопонимания в отношениях. Также он сравнил сложившееся напряжение между Россией и Западом с Карибским кризисом 1962 года, передает «Национальная служба новостей».