30 октября 2022
29 октября 2022
28 октября 2022

Пермские силовики в рамках оборонного заказа закупают овес и сено

Управление МВД Перми объявило конкурс на поставку кормов для служебных лошадей
© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка у Мосгорсуда во время процесса над оппозиционером. Москва, конная полиция, полиция, омон
Овес и сено предназначены для служебных лошадей Фото:

Управление МВД России по Перми объявило конкурс на поставку кормов для служебных лошадей. Начальная и максимальная цена контракта — около 876 тысяч рублей. По условиям контракта подрядчик обязуется поставить 57 тонн товара. Об этом сообщается в аукционной документации, которая размещена в сервисе «Сбербанк-АСТ».

«Объект закупки — поставка кормового овса и рулонного сена для нужд управления МВД России по городу Перми в рамках оборонного заказа по продовольственному обеспечению. Условия — урожай не ранее 2022 года. В поставляемом овсе и сене отсутствуют посторонние запахи (затхлый, плесневый, гнилостный), а также членистоногие», — говорится в техзадании к госзакупке.

Уточняется, что товар должен быть поставлен в мешках объемом до 50 килограммов и спрессованных рулонах весом не более 400 килограммов по предварительной заявке заказчика. Итоги конкурса планируют подвести 9 ноября 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские полицейские объявили конкурс на поставку сухого корма для служебных собак. По условиям аукциона подрядчик обязан поставить более 40 тонн товара.

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Управление МВД России по Перми объявило конкурс на поставку кормов для служебных лошадей. Начальная и максимальная цена контракта — около 876 тысяч рублей. По условиям контракта подрядчик обязуется поставить 57 тонн товара. Об этом сообщается в аукционной документации, которая размещена в сервисе «Сбербанк-АСТ». «Объект закупки — поставка кормового овса и рулонного сена для нужд управления МВД России по городу Перми в рамках оборонного заказа по продовольственному обеспечению. Условия — урожай не ранее 2022 года. В поставляемом овсе и сене отсутствуют посторонние запахи (затхлый, плесневый, гнилостный), а также членистоногие», — говорится в техзадании к госзакупке. Уточняется, что товар должен быть поставлен в мешках объемом до 50 килограммов и спрессованных рулонах весом не более 400 килограммов по предварительной заявке заказчика. Итоги конкурса планируют подвести 9 ноября 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что пермские полицейские объявили конкурс на поставку сухого корма для служебных собак. По условиям аукциона подрядчик обязан поставить более 40 тонн товара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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