Пермские силовики в рамках оборонного заказа закупают овес и сено

Управление МВД Перми объявило конкурс на поставку кормов для служебных лошадей

31 октября 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Овес и сено предназначены для служебных лошадей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Управление МВД России по Перми объявило конкурс на поставку кормов для служебных лошадей. Начальная и максимальная цена контракта — около 876 тысяч рублей. По условиям контракта подрядчик обязуется поставить 57 тонн товара. Об этом сообщается в аукционной документации, которая размещена в сервисе «Сбербанк-АСТ». «Объект закупки — поставка кормового овса и рулонного сена для нужд управления МВД России по городу Перми в рамках оборонного заказа по продовольственному обеспечению. Условия — урожай не ранее 2022 года. В поставляемом овсе и сене отсутствуют посторонние запахи (затхлый, плесневый, гнилостный), а также членистоногие», — говорится в техзадании к госзакупке. Уточняется, что товар должен быть поставлен в мешках объемом до 50 килограммов и спрессованных рулонах весом не более 400 килограммов по предварительной заявке заказчика. Итоги конкурса планируют подвести 9 ноября 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что пермские полицейские объявили конкурс на поставку сухого корма для служебных собак. По условиям аукциона подрядчик обязан поставить более 40 тонн товара.

Управление МВД России по Перми объявило конкурс на поставку кормов для служебных лошадей. Начальная и максимальная цена контракта — около 876 тысяч рублей. По условиям контракта подрядчик обязуется поставить 57 тонн товара. Об этом сообщается в аукционной документации, которая размещена в сервисе «Сбербанк-АСТ». «Объект закупки — поставка кормового овса и рулонного сена для нужд управления МВД России по городу Перми в рамках оборонного заказа по продовольственному обеспечению. Условия — урожай не ранее 2022 года. В поставляемом овсе и сене отсутствуют посторонние запахи (затхлый, плесневый, гнилостный), а также членистоногие», — говорится в техзадании к госзакупке. Уточняется, что товар должен быть поставлен в мешках объемом до 50 килограммов и спрессованных рулонах весом не более 400 килограммов по предварительной заявке заказчика. Итоги конкурса планируют подвести 9 ноября 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что пермские полицейские объявили конкурс на поставку сухого корма для служебных собак. По условиям аукциона подрядчик обязан поставить более 40 тонн товара.