30 октября 2022
29 октября 2022
28 октября 2022

Выпускник курганского вуза назначен советником губернатора Кировской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет областной думы по бюджету. Курган, депутат, чиновник, портфель, заседание, руки
Политик, обучавшийся в курганском вузе, назначен на пост советника губернатора Кировской области Фото:

Губернатор Кировской области Александр Соколов назначил своим советником бывшего выпускника Курганского госуниверситета. Об этом говорится на сайте Кировского правительства.

«С 1 ноября советником губернатора станет Михаил Курашин. Он является уроженцем Кирова, окончил исторический факультет Вятского государственного педагогического университета им. В.И. Ленина и факультет ювенологии в Курганском государственном университете», — указано на сайте. Курашин обучался в Кургане по специальности «Управление социальными проектами».

Как отмечают в пресс-службе правительства, Курашин ранее работал заместителем председателя законодательного собрания Кировской области. На посту советника он будет курировать подготовку города Кирова к празднованию 650-летия.

До этого URA.RU писало, что в Кетовском округе Курганской области нашли кандидата на пост начальника управления народного образования. По словам источников, с начала ноября в должность должна вступить Валентина Бакланова, начальник отдела образования в Юргамышском округе.

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Губернатор Кировской области Александр Соколов назначил своим советником бывшего выпускника Курганского госуниверситета. Об этом говорится на сайте Кировского правительства. «С 1 ноября советником губернатора станет Михаил Курашин. Он является уроженцем Кирова, окончил исторический факультет Вятского государственного педагогического университета им. В.И. Ленина и факультет ювенологии в Курганском государственном университете», — указано на сайте. Курашин обучался в Кургане по специальности «Управление социальными проектами». Как отмечают в пресс-службе правительства, Курашин ранее работал заместителем председателя законодательного собрания Кировской области. На посту советника он будет курировать подготовку города Кирова к празднованию 650-летия. До этого URA.RU писало, что в Кетовском округе Курганской области нашли кандидата на пост начальника управления народного образования. По словам источников, с начала ноября в должность должна вступить Валентина Бакланова, начальник отдела образования в Юргамышском округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...