Выпускник курганского вуза назначен советником губернатора Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов назначил своим советником бывшего выпускника Курганского госуниверситета. Об этом говорится на сайте Кировского правительства.
«С 1 ноября советником губернатора станет Михаил Курашин. Он является уроженцем Кирова, окончил исторический факультет Вятского государственного педагогического университета им. В.И. Ленина и факультет ювенологии в Курганском государственном университете», — указано на сайте. Курашин обучался в Кургане по специальности «Управление социальными проектами».
Как отмечают в пресс-службе правительства, Курашин ранее работал заместителем председателя законодательного собрания Кировской области. На посту советника он будет курировать подготовку города Кирова к празднованию 650-летия.
До этого URA.RU писало, что в Кетовском округе Курганской области нашли кандидата на пост начальника управления народного образования. По словам источников, с начала ноября в должность должна вступить Валентина Бакланова, начальник отдела образования в Юргамышском округе.
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