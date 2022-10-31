В Елани мобилизованный пожаловался на отсутствие подготовки к СВО, бойцы учат друг друга сами

Мобилизованные свердловчане обучаются стрельбе и другим навыкам, необходимым в зоне СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованные свердловчане, находящиеся в окружном учебном центре в Елани, уже несколько недель, вынуждены готовиться к отбытию на СВО самостоятельно, пытаясь заменить официальных инструкторов Минобороны РФ, которых не хватает на обучение всех бойцов. Об этом URA.RU рассказал один из мобилизованных.

«Нас сюда привезли 17 октября, сформировали подразделения, в которых только мобилизованные — даже командиры. Занятий с нами никто не проводит. Мобилизованные офицеры сами учат остальных, чему могут. Нам повезло, что наш командир уже был на Украине и что-то знает, то есть какие-то практические рекомендации может дать», — рассказал один из мобилизованных офицеров. Информацию подтвердил осведомленный источник агентства.

Кроме того, новобранец, который относятся к этому конкретному подразделению, жалуется на условия жизни — негде выстирать вещи, люди вынуждены ходить в грязном. Нет возможности помыться, а в палатках холодно, рассказал мобилизованный.

При этом такая ситуация сложилась не во всей Елани. Побывавшим там корреспондентам URA.RU бойцы рассказывали, что бытовые условия у них удовлетворительные и с инструкторами, в том числе прошедшими СВО, они работают каждый день. Один из начальников учебного центра делился, что на боевую подготовку каждого мобилизованного в Елани отводится не меньше 25 дней.

URA.RU обратилось в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на запрос будет опубликован, как только поступит.

О проблемах с подготовкой в Елани ранее сообщал и свердловский депутат Госдумы Максим Иванов. 28 октября он доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу о 86 мобилизованных, которые не прошли полную подготовку перед отправкой в зону спецоперации. В то же время известно, что жалоб на условия содержания военнослужащих политику в последнее время не поступало.

Частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября. 28 октября Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об окончании мобилизационных мероприятий. Часть бойцов отправилась в зону СВО, остальные в данный момент проходят подготовку. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ территорий ДНР и ЛНР.