31 октября 2022

Губернатор ХМАО объявила об окончании частичной мобилизации в Югре

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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
План по мобилизации для Югры выполнен, объявила Комарова Фото:
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Мобилизация в России

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила об окончании частичной мобилизации в Югре. Об этом URA.RU узнало из трансляции открытого заседания комиссии по мобилизации в официальном профиле губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Частичная мобилизация в автономном округе завершена. Вручение повесток прекращено», — сказала Комарова.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила об окончании частичной мобилизации в Югре. Об этом URA.RU узнало из трансляции открытого заседания комиссии по мобилизации в официальном профиле губернатора в соцсети «ВКонтакте». «Частичная мобилизация в автономном округе завершена. Вручение повесток прекращено», — сказала Комарова. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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