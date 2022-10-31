Губернатор ХМАО объявила об окончании частичной мобилизации в Югре

План по мобилизации для Югры выполнен, объявила Комарова
новость из сюжетаМобилизация в России
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила об окончании частичной мобилизации в Югре. Об этом URA.RU узнало из трансляции открытого заседания комиссии по мобилизации в официальном профиле губернатора в соцсети «ВКонтакте».
«Частичная мобилизация в автономном округе завершена. Вручение повесток прекращено», — сказала Комарова.
Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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