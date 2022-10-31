Блогеру несколько человек пожаловались на червей в рыбе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермячка купила в магазине сети «Семья», которую ранее выкупил российский ритейлер «Лента», селедку с червями. Испорченную рыбу она сняла на видео и поделилась этим со своей подругой-блогером. А блогер Анастасия Арапова выложила эти видео у себя в соцсетях.

«Сегодня моя знакомая купила рыбу в „Семье“. И что, думаете, она там обнаружила? Нематоды — круглые черви», — рассказала блогер.

На видео зафиксирована упаковка из-под селедки фирмы «Бухта ПеликноFF». Это рыбоперерабатывающее предприятие, находящееся в Перми. Также на кадрах — сама рыба с червями и чек о покупке в магазине «Семья» по адресу ул. Юрша, 86. Блогеру в ответ на эти видео прислали и другие отзывы о том, что в магазинах «Ленты» также покупали червивую рыбу.

URA.RU отправило запросы в компанию «Бухта ПеликаноFF» и в «Ленту». В рыбоперерабатывающей компании агентству ответили, что, судя по фотографии, в рыбе — гельминты, но не в живом виде.

«В живом виде наличие гельминтов в рыбе недопустимо к употреблению. Риск заражения возникает при употреблении сырой, свежей рыбы. Правильная обработка позволяет избежать заражения — заморозка, термическая обработка, соление рыбы. Не живые гельминты в рыбе — допускаются, они абсолютно безвредны», — сообщила URA.RU представитель компании «Бухта ПеликаноFF», ссылаясь на СанПин 3.2.1333 -03.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк якобы купил банку зеленого горошка с гусеницей внутри. Но в торговой сети ответили, что у них нет такого горошка.

Рядом со вторым зубцом вилки — круглый червь Скрин видео из соцсетей Анастасии Араповой