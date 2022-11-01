01 ноября 2022

Посол ЛНР Мирошник похвастался успехами ВС РФ на Кременском направлении

Посол ЛНР Мирошник: российские военные пресекли вылазки ВСУ на Кременском направлении
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Учения резервистов. Тюмень , армия, военные, солдаты, оружие, стрельба из автомата, резервисты
Родион Мирошник сообщил о пресечении вылазок украинских войск в Донбассе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные пресекли вылазки украинских боевиков на Кременском направлении. Об этом заявил посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник.

«Вылазки противник совершал в направлении Кременной, но был разогнан артиллерийским огнем. В районе Белогоровки попытка „просачивания“ тоже не удалась», — сообщилл Мирошник в своем telegram-канале. По его словам, под артобстрелами и авиационными ударами противник отступил в сторону Серебрянки.

Ранее Минобороны России сообщало, что российская армия отразила наступления ВСУ на нескольких участках фронта. Там отметили, что противник потерял несколько сотен бойцов. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее конечная цель — освобождение мирных жителей Донбасса от режима националистов и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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Российские военные пресекли вылазки украинских боевиков на Кременском направлении. Об этом заявил посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник. «Вылазки противник совершал в направлении Кременной, но был разогнан артиллерийским огнем. В районе Белогоровки попытка „просачивания“ тоже не удалась», — сообщилл Мирошник в своем telegram-канале. По его словам, под артобстрелами и авиационными ударами противник отступил в сторону Серебрянки. Ранее Минобороны России сообщало, что российская армия отразила наступления ВСУ на нескольких участках фронта. Там отметили, что противник потерял несколько сотен бойцов. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее конечная цель — освобождение мирных жителей Донбасса от режима националистов и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.
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