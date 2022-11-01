Российские военные пресекли вылазки украинских боевиков на Кременском направлении. Об этом заявил посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник.
«Вылазки противник совершал в направлении Кременной, но был разогнан артиллерийским огнем. В районе Белогоровки попытка „просачивания“ тоже не удалась», — сообщилл Мирошник в своем telegram-канале. По его словам, под артобстрелами и авиационными ударами противник отступил в сторону Серебрянки.
Ранее Минобороны России сообщало, что российская армия отразила наступления ВСУ на нескольких участках фронта. Там отметили, что противник потерял несколько сотен бойцов. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее конечная цель — освобождение мирных жителей Донбасса от режима националистов и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.
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Российские военные пресекли вылазки украинских боевиков на Кременском направлении. Об этом заявил посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник. «Вылазки противник совершал в направлении Кременной, но был разогнан артиллерийским огнем. В районе Белогоровки попытка „просачивания“ тоже не удалась», — сообщилл Мирошник в своем telegram-канале. По его словам, под артобстрелами и авиационными ударами противник отступил в сторону Серебрянки. Ранее Минобороны России сообщало, что российская армия отразила наступления ВСУ на нескольких участках фронта. Там отметили, что противник потерял несколько сотен бойцов. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее конечная цель — освобождение мирных жителей Донбасса от режима националистов и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.