Для курганских зеков открыли новое помещение в отряде карантина

02 ноября 2022 в 14:12 Размер текста - 17 +

Отремонтировано помещение для отряда карантина в курганской колонии (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники Совета Общественной палаты Курганской области и Общественной наблюдательной комиссии осмотрели отремонтированное помещение для отряда карантина в исправительной колонии №2. Помимо общественников, колонию осмотрел помощник начальника УФСИН по ЯНАО Руслан Давлетбаев. Об этом сообщается на сайте палаты. Отряды карантина в колониях предназначены для проверки и осмотра осужденных, после чего их направляют в камеру. Новое помещение отряда рассчитано на 30 мест. В нем есть столовые, спальные места, душевые и досуговые комнаты. «Осужденные, прибывающие в колонию, находятся в отряде 14 дней. В течение этого времени с каждым из них работает представитель группы социальной защиты, проводится медицинская, психологическая диагностика», — указано на сайте. Общественники посетили производственные цеха колонии, которые занимаются дерево- и металлообработкой. Представители ОНК и ОП также проверили штрафной изолятор и помещения для нарушителей режима колонии. Как указано на сайте палаты, у осужденных нет жалоб на условия труда и отбывания наказания. Помощник начальника управления ФСИН по ЯНАО Руслан Давлетбаев отметил высокий уровень взаимодействия с курганскими органами контроля. Ранее URA.RU писало, что курганские силовики проводили массовые рейды для проверки условий содержания заключенных. В управлении ФСИН России по Курганской области это назвали «плановыми мероприятиями».

Сотрудники Совета Общественной палаты Курганской области и Общественной наблюдательной комиссии осмотрели отремонтированное помещение для отряда карантина в исправительной колонии №2. Помимо общественников, колонию осмотрел помощник начальника УФСИН по ЯНАО Руслан Давлетбаев. Об этом сообщается на сайте палаты. Отряды карантина в колониях предназначены для проверки и осмотра осужденных, после чего их направляют в камеру. Новое помещение отряда рассчитано на 30 мест. В нем есть столовые, спальные места, душевые и досуговые комнаты. «Осужденные, прибывающие в колонию, находятся в отряде 14 дней. В течение этого времени с каждым из них работает представитель группы социальной защиты, проводится медицинская, психологическая диагностика», — указано на сайте. Общественники посетили производственные цеха колонии, которые занимаются дерево- и металлообработкой. Представители ОНК и ОП также проверили штрафной изолятор и помещения для нарушителей режима колонии. Как указано на сайте палаты, у осужденных нет жалоб на условия труда и отбывания наказания. Помощник начальника управления ФСИН по ЯНАО Руслан Давлетбаев отметил высокий уровень взаимодействия с курганскими органами контроля. Ранее URA.RU писало, что курганские силовики проводили массовые рейды для проверки условий содержания заключенных. В управлении ФСИН России по Курганской области это назвали «плановыми мероприятиями».